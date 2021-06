Janša: Če se bomo cepili, bodo šole in vrtci jeseni odprti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik vlade Janez Janša je ob regijskem obisku v Podravju v pogovoru za Radio City znova pozval k cepljenju proti covidu-19. "Če se bomo cepili, bodo jeseni šole in vrtci odprti, če pa se ne bomo, ne bodo odprti in bomo spet plačevali ceno," je opozoril. Spregovoril je tudi o predsedovanju Svetu EU in investicijah v podravski regiji.

Spregovoril je o delta različici koronavirusa, saj po njegovih besedah ni vprašanje, če bo prišla, pač pa je samo vprašanje, kdaj in kako intenzivno. "Imamo odgovor nanjo in to je cepljenje," je opozoril. "Po tem, kar se dogaja v Veliki Britaniji, ki ima enega najvišjih odstotkov precepljenosti, hkrati pa največ delta variante, ne govorimo več o odstotkih, govorimo o tem, da se moramo cepiti vsi," je še dejal Janša.

Dotaknil se je tudi predsedovanja Svetu EU, ki ga bo Slovenija prevzela v četrtek. Dejal je, da se bo vlada kljub predsedovanju organizirala tako, da bo tudi v prihodnjih šestih mesecih obiskovala slovenske regije in skrbela za to, da bodo sredstva, ki so zdaj na voljo tudi z evropskih skladov, pravično in učinkovito investirana ter porazdeljena. "Obisk vlade v regiji v času prevzema predsedovanja je simbolični pokazatelj, da ta vlada tudi v času predsedovanja ne bo pozabila na Slovenijo," je še napovedal.

"Maribor lahko računa v prihodnjih letih na znatne finančne injekcije"

Ob tem je poudaril, da ima vzhodna regija, katere del je tudi Podravje, v naslednjih sedmih letih na voljo 400 milijonov evrov več sredstev za investicije kot v prejšnjih sedmih letih. "Maribor lahko računa v prihodnjih letih na znatne finančne injekcije, tudi v tiste dejavnosti, ki delovnih mest ne ustvarijo čez noč, ampak so podlaga za to, da lahko gospodarstvo napreduje, se razvija in dobiva kvalitetne kadre, ki poganjajo razvoj naprej."

V pogovoru se je dotaknil tudi vprašanja Nove Kreditne banke Maribor (NKBM) in morebitnega prenosa sedeža v Ljubljano. "Vlada bo naredila vse, da sedež ostane v Mariboru, kamor sodi. Stopili bomo v stik z lastniki in jih prepričali, da Slovenija ni samo Ljubljana, da je načrt te vlade, da Slovenijo decentralizira," je še dejal.

"Toliko investicij, kot jih bo v naslednjih letih, v Ormožu doslej še ni bilo"

Premier Janša je sicer danes med drugim obiskal tudi Ormož, kjer se je sestal s tamkajšnjim županom Danijelom Vrbnjakom. Opozoril je, da se občina Ormož sooča z velikimi gospodarskimi in socialnimi problemi, več ali manj razvojno stagnira, vendar ima razvojne priložnosti za razvoj gospodarstva.

"Tu so investicije, ki prihajajo iz različnih virov, iz državnega in evropskega, v naslednjih letih pa bodo zagotovile dovolj sredstev, tako da se bo gospodarski zagon bistveno pospešil, da bo več dobro plačanih delovnih mest," je dejal premier. "Toliko investicij, kot jih bo v naslednjih letih, v Ormožu doslej še ni bilo," je dodal.