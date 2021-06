Janša: Nič ni zamujeno. Še vedno smo isti narod, ki je lahko spet močan

"Ko smo stopali na pot samostojnosti, smo vedeli, da ne bo lahko. A nas je vse gnala naprej srčna želja, ki nam je dajala pogum in vero, da je vse, kar delamo, prav in dobro. Želeli smo živeti v svobodni in demokratični državi, kjer bodo vrednote svobode, pravičnosti, solidarnosti in poštenja hodile z roko v roki z gospodarsko uspešnostjo in blagostanjem. V državi, ki bo mati domovina za vse," je zapisal premier.

V poslanici ugotavlja, da smo dosegli zelo veliko, da pa smo marsikatero priložnost tudi zamudili in pozabili na nekatere od vrednot, na katerih je nastala samostojna Slovenija.

Izzivi današnjega časa so zahtevni. "A če bomo našo prihodnost gradili na spoštovanju drug drugega, sprejemanju naše različnosti in pomembnosti dialoga med različno mislečimi ter predvsem spoštovanju vrednot, na katerih je nastala samostojna Slovenija," se po njegovih besedah nimamo česa bati.

Kot je zapisal predsednik vlade, smo pred tridesetimi leti na Slovenskem postali "sami svoji gospodarji. Sanje so postale resničnost. Svobodno in samostojno Slovenijo, ta dragoceni sad truda generacij Slovenk in Slovencev, smo končno dočakali. Pripadli sta nam čast in privilegij, da smo bili del tega svetega časa slovenskega naroda."

Bitko za svobodo in samostojno Slovenijo smo po njegovih besedah dobili tako, da smo si najprej izborili demokracijo. Demokracijo pa smo si izborili preko boja za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. "Trideset let nazaj smo, ponosno in z navdušenjem, dosegli vse te cilje," je dodal.

"Praznujmo ponosno in pokončno"

Spomnil je, da smo se od tedaj kot suverena država vključili v evropske in evroatlantske povezave in zavezništva in v svetovno mednarodno skupnost. "Skupaj z drugimi delamo za naš blagor in za mir med narodi. Da lahko svobodno žive vsi narodi," je poudaril.

Vse našteto pa se, tako Janša, ni zgodilo čez noč, brez žrtev in truda. Pri tem se je ozrl tudi v zadnje leto. "Z obilo potrpežljivosti, odrekanj in volje smo se prebijali skozenj. Po enem letu je razumljivo, da zmanjkuje volje in ni treba veliko, da val nezadovoljstva in črnogledosti pljuskne čez rob. Ustvarjanje napetosti, širjenje sovraštva in nestrpnosti, pozivi k izključevanju in celo smrti, kar spodbujajo in celo namerno netijo nekatere politične stranke in posamezniki, je v teh težkih časih sila neodgovorno in nevarno," je izjavil.

Premier je v poslanici izpostavil tudi, da Slovenija prvega julija prevzema predsedovanje svetu EU. "To zahtevno nalogo sprejemamo z vso resnostjo in dobro pripravljeni," je zagotovil in dodal, da jo "razumemo tudi kot izraz zaupanja in eno lepših daril vsem nam ob 30. rojstnem dnevu".

"Praznujmo ponosno in pokončno. Naj domovini v čast zaplapolajo slovenske zastave, doma in povsod po svetu, kjer bijejo slovenska srca. Ostanite zdravi in Bog živi Slovenijo," je premier sklenil poslanico, ki jo je začel z besedami Ivana Cankarja iz črtice Lepa naša domovina.

Zahvalil se je vsem, ki so v tistih negotovih časih z orožjem branili referendumsko odločitev za samostojno Slovenijo.