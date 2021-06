Slovenija bo z državno proslavo obeležila 30 let samostojnosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenija praznuje 30 let samostojnosti . Ob dnevu državnosti bo na Trgu republike v Ljubljani zvečer državna proslava , na kateri bodo obeležili tudi prevzem predsedovanja Slovenije Svetu EU. Pred tem bosta potekali slavnostni seji DZ in DS. V predsedniški palači bo dan odprtih vrat. Petkovi protestniki pa napovedujejo alternativno proslavo .

Z dnevom državnosti, ki je tudi dela prost dan, obeležujemo dogodke pred 30 leti, ko je takratna slovenska skupščina 25. junija 1991 sprejela ključne dokumente za osamosvojitev Slovenije. Samostojnost in neodvisnost je slovesno razglasila dan pozneje na Trgu republike, ko je med drugim na drogu pred DZ zaplapolala zastava novonastale države. Veselje sicer ni trajalo dolgo, saj je že naslednji dan sledila desetdnevna osamosvojitvena vojna.

Osrednja državna proslava na Trgu republike

Na prelomne dogodke se bodo spomnili na današnjih prireditvah, tudi v okviru osrednje državne proslave, ki bo ob 21. uri na Trgu republike. V prvem delu bo slavnostni govornik predsednik republike Borut Pahor, pozdravne nagovore bodo imeli tudi predsedniki vlad sosednjih držav. V drugem delu bosta zbrane v pozdrav slovenskemu prevzemu predsedovanja EU nagovorila predsednik vlade Janez Janša in predsednik Evropskega sveta Charles Michel.

Kljub jubileju pa tudi tokrat ne bo enotne udeležbe na proslavi, ne iz vrst politike ne družbe. Ob 19. uri bo namreč na Prešernovem trgu potekala alternativna proslava, ki jo napovedujejo petkovi protestniki. Udeležence bodo nagovorili predstavniki akademske sfere, sindikatov, veteranov vojne za Slovenijo, študentov, medijev, okoljevarstvenih organizacij, ženskih kolektivov, kulturnikov, izbrisanih in drugih.

Koga bomo videli na proslavi in koga ne?

Na državni proslavi prav tako ne bo prvakov LMŠ in Levice Marjana Šarca in Luke Mesca. Na proslavi ne bo niti predsednika SNS Zmaga Jelinčiča, ki bo govorec na proslavi v Radencih, novi predsednik DeSUS Ljubo Jasnič pa do srede vabila še ni prejel.

Udeležbo je odpovedal tudi nekdanji predsednik republike Danilo Türk, ker, kot je povedal za medije, oblast, ki proslavo organizira, izgublja legitimnost. Prvi predsednik Milan Kučan se o udeležbi še ni izjasnil.

Na proslavi bodo sodelovali tudi Garda Slovenske vojske, nosilci bojnih zastav in praporščaki Policije ter osamosvojitvenih, veteranskih in domoljubnih organizacij. V Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije vabila za udeležbo praporščakov sicer niso prejeli, ga je pa prejel predsednik Marijan Križman, ki se bo proslave udeležil.

Za vstop na prizorišče bo treba predložiti potrdilo o prebolelosti ali cepljenju proti covid-19 ali negativnem testu na novi koronavirus. Zaradi varnosti bodo zaprte nekatere ceste v bližini DZ.

Pred praznikom so v četrtek zvečer za Televizijo Slovenija spregovorili vsi štirje predsedniki. Pahor je ocenil, da imamo Slovenci dovolj razlogov, da najdemo tisto, kar nas povezuje. Janša je dejal, da Slovenijo v prihodnosti vidi kot bolj pogumno in samozavestno, sproščeno in spravljeno samo s sabo.

Predsednik DZ Igor Zorčič je poudaril, da bi si morali vsi v državi prizadevati za skrb za demokracijo, za človekove pravice in za kulturo dialoga. Podobno je predsednik DS Alojz Kovšca ocenil, da bi morali državljani politiki sporočiti, da ni prostora za kreganje, medsebojno nespoštovanje, da potrebujejo ljudi, ki jih bodo popeljali v prihodnosti in se ne vračali v preteklost.