V oddaji Pogovor z opozicijo na RTV Slovenija so sodelovali Marjan Šarec iz LMŠ, Tanja Fajon iz SD, Luka Mesec iz Levice in Alenka Bratušek iz SAB.

Na nacionalni televiziji so pojasnili, da so v oddajo povabili tudi novega predsednika DeSUS Ljuba Jasniča, ki je povabilo zaradi dejstva, da je predsednik stranke komaj dva dni, zavrnil. Predsednika opozicijske stranke SNS Zmaga Jelinčiča v oddajo niso povabili. Jelinčič se je odzval na Twitterju z besedami, "da očitno na RTV ne razumejo besede 'vseh' oz. 'opozicija', saj mene niso povabili."

Jutri na @TVSlovenija pogovor z opozicijo, kamor so vabljeni predsedniki vseh opozicijskih strank. Očitno na @RTV_Slovenija ne razumejo besede "vseh" oz. "opozicija", saj mene niso povabili. #RTVSLO in #KUL se na račun davkoplačevalskega denarja že gredo predvolilno kampanijo. — Zmago J. Plemeniti (@ZmagoPlemeniti) June 20, 2021

Kdo se bo udeležil proslave ob državnem prazniku

"Gre za najveličastnejši dogodek v zgodovini našega naroda," je dejal Šarec ob vprašanju, kaj mu ta obletnica pomeni. Dodal je še, da je žalostno, da so tisti, ki so državo osamosvajali, skrenili s poti: "Nekateri so v zaporu, drugi so na čelu države, ampak zagotovo so z zadnjo platjo podrli tisto, kar so z rokami ustvarili." Glede udeležbe na proslavi pa je dejal, da se bo udeležil proslave v državnem zboru, kjer je njegovo mesto poslanca državnega zbora. "Dokler v državi ni vse v redu, dokler bodo državno proslavo varovali kordoni policije, ki bodo preprečevali vsak dostop, taka proslava zagotovo ni ljudska," je svojo neudeležbo pojasnil Šarec.

"Zame je Slovenija ponos," je dejala Fajonova, ki verjame, da je v državi velik potencial. Dodala je, da ji je žal, da je v državi tak razkol in tega si v državi ne želi. Poudarila je, da se ne strinja s trenutno smerjo, kamor gre Slovenija. "Je pa res, da je država ena sama in ne praznujemo praznika te vlade, ampak praznik države in tega nam nihče ne more vzeti," je dejala Fajonova, ki se je odločila, da se proslave bo udeležila.

"Sam se bom definitivno udeležil protesta in ne državne proslave, ne bi rekel, da je bil to ultimativni dogodek v Sloveniji, je imel že neko zgodovino," je podaril Mesec, ki je prepričan, da se izgubljajo vrednote boja proti nacizmu in fašizmu. Dejal je še, da je bil boj leta 1991 boj za pluralizem in za svobodo medijev, danes pa so na oblasti tisti, ki so takrat to zagovarjali, zdaj pa delajo ravno nasprotno.

"Sem ponosna Slovenka in ponosna, da moja Slovenija praznuje 30 let. Moramo priznati, da je bilo v tem času narejenih veliko dobrih stvari, bilo je pa narejenih tudi nekaj napak,« je dejala Bratuškova in med napakami izpostavila privatizacijo in zastarele sodne procese velikih afer. "Želela bi si, da enako enotno, kot smo glasovali na plebiscitu, tudi danes stojimo skupaj in se veselimo te obletnice države," je dejala Bratuškova, ki se bo proslave udeležila.

Pred predsedovanjem: ali sami izvažamo v Bruselj svoje težave?

"Ne vem, kdo z naše strani si želi izvažati v Bruselj svoje težave," je dejala Fajonova, ki je prepričana, da je slika Slovenije slaba in predsedovanje z neko mero zasenčeno s črno podobo. Predsednik vlade se je uspešno po socialnih omrežjih začel kregati s tujimi novinarji, komisarji … in pred predsedovanjem je po njenih besedah Slovenija med državami, kjer se pod vprašaj resno postavlja pravna država in demokracija.

"Ključ delovanja vlade je ta, da se ustvarja umetno vzdušje kulturnega boja med levico in desnico," meni Mesec, ki vidi poskus inštalacije neke nove elite, ki je daleč od tega, da bi bila znanje in delo vrednoti.

"Mi kot opozicija v državnem zboru nimamo nobene vloge, razen, da na te stvari opozarjamo, smo glasno opozarjali," je dejala Bratuškova glede neimenovanja evropskih delegiranih tožilcev.

Šarec je povedal, da so orodja opozicije omejena, če bi imela opozicija dovolj glasov, bi bila vlada. Poudaril je, da opozicija dela, do so uporabili vsa orodja, ampak ostajajo opozicija in imajo 43 glasov, kar ni 46 glasov.

Fajonova še pričakuje spremembe ob menjavi predsednika stranke DeSUS, kritična pa je tudi do vladnih ukrepov v epidemiji, in sicer od nošenja mask do zaprtja šol. Verjame, da sedijo v parlamentu stranke, ki so načete, omenila je DeSUS in SMC.