Janša: Ta stavek Milana Kučana pove vse

"Ko gre za precepljenost starejših od 50 let, smo v sami špici v Evropski uniji, ko gre za splošno precepljenost, pa smo na povprečju, in to povprečje ni dobro ne za nas ne za druge. Smo v tekmi s časom. Edina stvar, ki pomaga, je cepljenje," je v pogovoru za TV Slovenija ob 30. letnici samostojne Slovenije dejal predsednik vlade Janez Janša. V intervjuju je spregovoril tudi o financiranju STA in imenovanju evropskih tožilcev.

Interes za cepljenje je povsod po Evropi upadel, hkrati s tem so upadale tudi številke okužb. Vsak, ki se cepi, vsak, ki na ta način zagotovi svojo imunost, prispeva k temu, da bo življenje jeseni normalno. Vsak, ki se ne cepi, prispeva v obratno smer. Res apeliram na odgovornost, je poudaril Janez Janša.

.@JJansaSDS: Nekateri ukrepi v Sloveniji, ne samo da niso prejeli, ljudje niso verjeli, da so potrebni, ker smo šli čez prvi val relativno poceni. pic.twitter.com/seuNlxNvLS — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) June 21, 2021

V prvem valu smo se tudi vsi bali virusa, potem pa so, predvsem mlajši, nekako ugotovili, da njih to ne ogroža, in veliko okužb so prinesli iz raznih diskov ter nočnih klubov in druženj na hrvaški obali, je dejal Janša.

Po njegovih besedah se je epidemija izkoriščala za rušenje vlade in to je ključno prispevalo k temu, da nekateri ukrepi niso bili v celoti sprejeti, v Evropi pa so jih vsi upoštevali: "Vsi ukrepi so bili taki, da so nekoga prizadeli, da je bil nekdo nezadovoljen s tem, in vlada si s tem ni delala nobene usluge ali simpatij."

.@JJansaSDS: Najbolj kritično je bilo, da šolski sindikat nasprotuje maskam v šolah, cela Evropa je imela maske v šolah, zunaj so bile obvezne, pri nas je bil pa to problem. Pokažite mi vlado, ki v takšni situaciji lahko doseže 100% uspeh. pic.twitter.com/JK33dBA2ZK — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) June 21, 2021

Slovenija in svet sta danes na epidemijo bolje pripravljena, kot sta bila, imamo pa še vedno težave v zdravstvenem sistemu, ki se jih ni dalo odpraviti čez noč, je spomnil. Bo pa denimo zakon o dolgotrajni oskrbi po njegovih besedah reševal problem stotisočev v Sloveniji.

"Blazne politične enotnosti pred 30 leti ni bilo, a bila je enotnost naroda"

Pred 30 leti je bilo enako vroče, kot je danes. Dan ima 24 ur, zdaj je enako naporno, kot je bilo takrat. Kar se tiče usodnosti, pa so bili pred tremi desetletji bistveno bolj usodni in neponovljivi časi. Kakršnakoli neposredna primerjava takrat in danes je zato nemogoča, je izpostavil Janez Janša.

Po Janševih besedah je bila politična razklanost v takratni skupščini oziroma v parlamentu še bolj skrb vzbujajoča, ker je šlo za usodne stvari in so bili nekateri ključni zakoni sprejeti z enim, dvema glasovoma večine po številnih blokadah.

Enotnost naroda je bila ključen dejavnik, ne samo zaradi katerega smo se osamosvojili, ampak zaradi česar smo plačali tudi relativno nizko ceno: "Če te enotnosti ne bi bilo, je veliko vprašanje, kaj bi bilo s končnim rezultatom osamosvojitvenega procesa, predvsem pa, kdaj bi prišli do tega koraka in kakšna bi bila cena," je dejal Janša.

Slovenija velja za peto najbolj varno državo na svetu

Med ključnimi uspehi Slovenije v zadnjih 30 letih je med drugim naštel, da je Slovenija prepoznana kot peta najbolj varna država na svetu, prav tako smo bili pred 30 leti sami, danes pa smo članica EU, Nata, schengna ... "Trenutno živimo v zgodovinsko gledano izjemno ugodnem okolju. Če smo ogroženi, kot smo bili pred 30 leti, potem je preostalo manj pomembno. Če ti nekdo streže po življenju, potem ne razmišljaš o tem, kakšno hišo boš gradil in kakšno plačo imaš," je poudaril Janša.

Digitalizacija Slovenije

Če se bo načrt ukrepov Strateškega sveta za digitalizacijo upošteval, in to ne glede na to, katera vlada bo, bo Slovenija digitalna, in to z veliko prednostjo pred nekaterimi drugimi državami, je prepričan Janša: "Tudi zato smo ustanovili Strateški svet za digitalizacijo, kjer smo angažirali strokovnjake, ki so bili preslišani in so šli v tujino, zato smo jih povabili nazaj."

V digitalizacijo slovenskega zdravstva je bilo doslej vloženo na stotine milijonov evrov, pa imamo še vedno v različnih bolnišnicah različne sisteme, tudi takšne, ki so nepovezljivi. Z vsemi temi težavami smo se spoprijemali v času epidemije.

.@JJansaSDS: V prejšnjem mandatu Ekonomsko-socialni svet dolgo časa sploh ni obstajal in to nikogar ni motilo. pic.twitter.com/4GOpxdU8yO — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) June 21, 2021

Za spremembe davčne zakonodaje pa je zagotovil, da ne bodo preveliko breme naslednjih generaciji.

"Če se ne širi Evropska unija, se širi nekdo drug"

Evropska unija se bo, glede širitve na Zahodni Balkan, morala odločiti, ali bo sledila strateškemu cilju, ki si ga je postavila na samem začetku cela EU, svobodna in v miru sama s seboj, ali pa bo to nedokončan projekt, kjer bo nek elitni klub držav, je dejal Janša: "Leta 2003 je EU v Solunu sprejela sklep, da se državam Zahodnega Balkana zagotovi članstvo v Evropski uniji. Ne da je to opcija, ne da je to "če", ampak "ko". Se pravi, ko izpolnijo pogoje, bodo postale članice."

Janša o svobodi medijev

Na vprašanje o nezakoniti ustavitvi financiranja STA pa je vprašal: "Imate kakšno sodbo sodišča, da vlada krši zakone?" Obenem pa je navedel, da je vlada "v skladu z zakonom, ki je bil sprejet proti naši volji, sredstva rezervirala. Da se izplačajo, bo treba podpisati pogodbo in poslati račune".

Ob tem je direktorju STA Bojanu Veselinoviču očital, da je politično nastavljen in da ne želi podpisati pogodbe z Ukomom ter da namerno dela iz tega politično afero, "in vi mu vsi pri tem pomagate".

.@JJansaSDS: Danes je to agencija, za katero je gospod Milan Kučan rekel, da obstaja zato, da "v svet sporoča našo resnico." Kar se resnice tiče, resnica ni ne vaša in ne naša, resnica je ena. Ta stavek vse pove. pic.twitter.com/lQ5KOV9nys — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) June 21, 2021

Glede neimenovanja evropskih delegiranih tožilcev, zaradi česar je odstopila ministrica Lilijana Kozlovič, je dejal, da je to tema, ki odmeva le pri nas.

.@JJansaSDS: Zaradi težav, ki smo jih imeli že prej z evropskimi sodniki in z očitki, se je Slovenija že pred leti odločila, da se predlaga več kandidatov za eno mesto. pic.twitter.com/hKTIh4BzTV — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) June 21, 2021

Predsedovanje Slovenije EU

Ko gre za prihajajoče predsedovanje Slovenije EU, je kot merilo za uspeh navedel, "da premaknemo tisto, kar se da premakniti". Med drugim je tudi spomnil, da soglasja o širitvi EU na Zahodni Balkan ni in da je skepsa nekaterih držav velika. Ob tem je poudaril, da "če se ne širi EU, se širi nekdo drug", pri čemer je izpostavil vpliv Rusije in Kitajske. "EU se mora odločiti, ali bo sledila strateškemu cilju, ki si ga je postavila, ali pa bo to nedokončan projekt, kjer bo nek elitni klub držav in neko obrobje, za katero bo potekal spopad med različnimi dejavniki. Jaz za to nisem," je zatrdil.

Kakšno Slovenijo si želimo?

Janša je mesto predsednika vlade zasedal pred 15 leti in zdaj, ko Slovenija praznuje 30 let samostojnosti. "Ključno vprašanje je vpogled v prihodnost. Sam Slovenijo vidim kot moderno državo, ki je ne bodo prehitevali tisti, ki so nam pred 30 leti še gledali v hrbet. Predvsem, ker so oni naredili ene stvari, mi pa jih nismo," je za konec poudaril predsednik vlade.