Mesta duhov: v karanteni že deset milijonov Avstralcev #foto

V Avstraliji, kjer so se uspešno borili proti covid-19, se bojijo naraščanja števila novih okužb. Štiri mesta so že v karanteni.

Zaradi ponovnega širjenja koronavirusa je v Avstraliji v karanteni pristalo več kot deset milijonov ljudi. Brisbane je z današnjim dnem že četrto mesto, kjer se je ustavilo javno življenje, oblasti pa so ljudi pozvale, naj ostanejo doma.

Tridnevno karanteno, ki je v Brisbanu nastopila opolnoči, so uvedli, potem ko so javno življenje že ustavili v Sydneyju, Perthu in Darwinu. Štiridnevna karantena v Perthu velja od torka zjutraj, potem ko se je število okuženih v tem mestu povečalo na tri.

Najbolj skrb vzbujajoče je dogajanje v Sydneyju, kjer so od sredine junija potrdili že 150 okužb. Karantena bo tu veljala štirinajst dni. Zaradi majhne skupnosti ljudi, povezane z bližnjim rudnikom zlata, je v karanteni tudi Darwin. V njem živijo avtohtoni prebivalci, ki se bojijo okužbe z novim koronavirusom.

"To so težke odločitve," je dejala premierka zvezne države Queensland Annastacia Palaszczuk, potem ko je Avstralija v 24 urah potrdila 23 primerov novih okužb. "Karanteno smo v velikih mestih uvedli zato, ker virus vnašajo tuji potniki," je dodala.

Skrbijo tudi izbruhi različice delta

V Avstraliji se zdaj borijo še s posameznimi izbruhi delta različice virusa, ki so jo prvič zaznali v Indiji, cepljenje pa med Avstralci napreduje zelo počasi. Oba odmerka cepiva je dobilo manj kot pet odstotkov odraslih.

Avstralski premier Scott Morrison je že napovedal obvezno cepljenje proti covid-19 za vse, ki delajo v domovih za starejše in hotelih za prestajanje karantene. Za mlajše od 60 let bo na voljo tudi cepivo AstraZenece, a bodo morali prej podpisati odškodninski obrazec.