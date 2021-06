Miši vdrle v zapor, evakuiranih na stotine zapornikov in zaposlenih #video

V Avstraliji se že od marca spopadajo z rekordnim številom miši, ki so dobesedno preplavile državo. Najhuje je na vzhodu, miši kar mrgoli po hišah, kmetijah in na poljih, zdaj pa so napadle še zapor v Novem Južnem Walesu. Oblastem ni preostalo drugega, kot da evakuirajo 420 zapornikov in 200 zaposlenih.

Zapor Wellington Correctional Centre na vzhodu države so napadle miši. Uničile so del infrastrukture, med drugim električno napeljavo. Dokler se miši ne znebijo, so morali zapornike premestiti v druge zapore, prav tako so premestili zaposlene, je za CNN povedal Peter Severin: "Zdravje in varnost zaposlenih in zapornikov sta naša prioriteta. Pomembno je, da ukrepamo zdaj in opravimo vsa potrebna sanacijska dela."

Majhne živalce, velika nadloga

Miši so v zapor vdrle zaradi njegove lokacije. Zapor namreč stoji na podeželju, okoli je veliko polj s pridelki. Miši so iskale hrano in v dneh, ko je zunaj vreme nekoliko hladnejše, tudi zatočišče. V času sanacije zapora bodo poskušali ugotoviti, kako lahko v prihodnosti stavbo zaščitijo pred majhnimi nadlogami.

Miši Avstralcem v zadnjem času povzročajo veliko preglavic. Najslabše so jo odnesli kmetje, ki toliko miši niso videli že več desetletij.