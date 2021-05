Avstralijo preplavilo na milijone miši: To je prava nočna mora #video

Si predstavljate, da vam pod nogami mrgolijo miši? S tem se od sredine marca soočajo v Avstraliji. Glodavci so dobesedno preplavili vzhodni del države, mrgoli jih po hišah in na poljih. Izgubljamo bitko proti tem majhnim, a nič kaj nedolžnim živalicam, pravijo avstralski kmetje, ki se soočajo z več milijonskimi izgubami. Miši so jim uničile velik del pridelka in celo kmetijsko mehanizacijo.

V Avstraliji toliko miši ne pomnijo že več desetletij. Leto 2020 je bilo za kmetovalce v Avstraliji dobro, letina zaradi obilice dežja več kot odlična. To pa so tudi odlični pogoji za porast števila miši, ki ga predvsem na vzhodu Avstralije beležijo od sredine marca. Te so se močno razmnožile in povzročile pravo razdejanje. Miši so lačne in hrano iščejo povsod, tudi v domovih ljudi, poroča BBC.

Situacija je kritična in mišelovke ne delujejo več. Vlada je v boju proti epidemiji z mišmi odobrila uporabo najmočnejšega strupa. Foto: Getty Images

Situacija je ušla izpod kontrole: miši padajo z neba

Čistilka Sue Hodge v domovih svojih strank vsakodnevno iz pasti pobira mrtve miši: "Miši sem našla že v kuhinjah, otroških sobah, celo v posteljah. Tudi sama sem doma nastavila pasti in zablokirala vsako špranjo, skozi katero bi se miš lahko pretihotapila hišo."

Iz nekaterih krajev celo poročajo o mišjem dežju, ko miši padajo s streh.

Miši se razmnožujejo zelo hitro in preko celega leta. Miš ima običajno na vsakih 21 dni od 5 do 15 mladičev.

Kmetje so obupani

"To je prava nočna mora. Miši so povsod. Moj traktor se je spremenil v mišji hotel, povsem so ga preplavile. Poskusili smo že vse, da bi se jih znebili, a zdi se, da izgubljamo bitko," pove Michael Payten, kmetovalec iz mesta Canowindra na jugovzhodu Avstralije.

Kmetje se soočajo z več milijonskimi izgubami. Na poljih mrgoli miši, mnogi so ostali brez celotne letine. V Novem Južnem Walesu je vlada za kmetovalce odobrila nov paket pomoči v vrednosti več kot 40 milijonov evrov. Običajen strup, pasti in različni prijemi, ki se jih poslužujejo kmetje, ne zadoščajo več. Situacija je kritična in vlada je med drugim odobrila uporabo najmočnejšega strupa proti glodavcem, ki je sicer z zakonom prepovedan. Edina dobra miš je mrtva miš, je invazijo miši komentiral namestnik premiera Michael McCormack.

Avstralski kmetje se poslužujejo različnih metod, kako bi zaustavili epidemijo miši. Sežigajo seno, zato, da bi mišim uničili bivališča. Foto: Reuters