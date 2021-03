Mesto zavzele opice, ljudje so nemočni

Prebivalci mesta na Tajskem, kjer v običajnih razmerah mrgoli turistov, so svoja domovanja ogradili z žicami. Razlog za to so makakiji, majhne opice, ki so za hrano pripravljene narediti vse.

Zaradi trenutne epidemiološke situacije v mestu Lopburi ni turistov, ki bi opice zalagali s hrano. Te sedaj povzročajo kar nekaj preglavic domačinom. Prosto se sprehajajo po mestu, iz hiš kradejo hrano in druge stvari. Prebivalci mesta so okoli svojih hiš zato postavili ograde in žice ter se tako zaščitil pred podivjanimi opicami. Te so v svojem lovu na hrano neizprosne.

Ulice so polne opic

Na Tajskem se sicer že dlje časa soočajo s tem problemom. Ulice so polne opic, ki jih je nemogoče nadzorovati. Živali nimajo ustreznih pogojev za življenje, so brez vode in zelenih površin, zato so jih prebivalci vzeli za svoje. A dogajanje, ki so mu priča sedaj, je preseglo vse meje in domačini se počutijo ujete, poroča CNN.

Opice je nemogoče nadzorovati. Foto: Getty Images

Pred opicami ni varen nihče



Makakiji so med turisti zelo priljubljeni. Ti jih radi hranijo in fotografirajo, a marsikdo izmed turistov je že na lastni koži preizkusil, da znajo biti na videz ljubke opice tudi nevarne. Iz nahrbtnikov turistov kradejo hrano, nekateri ostanejo tudi brez sončnih očal ali telefona.