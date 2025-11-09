Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Nedelja,
9. 11. 2025,
17.52

Nedelja, 9. 11. 2025, 17.52

Kmetje, pozor: kaj morate vedeti o gnojenju, prevozu gnoja in čiščenju cest

Ka. N.

Če delo traja cel dan, je potrebno cesto večkrat očistiti. Čeprav večina kmetov nima krožne metle, si lahko pomagajo z planirnimi deskami na traktorju ali s klasičnim ročnim čiščenjem.

Če delo traja cel dan, je potrebno cesto večkrat očistiti. Čeprav večina kmetov nima krožne metle, si lahko pomagajo z planirnimi deskami na traktorju ali s klasičnim ročnim čiščenjem.

Foto: Shutterstock

Z začetkom spomladanskih in jesenskih del je pomembno, da kmetje poznajo zakonske obveznosti glede gnojenja, prevoza gnoja in čiščenja cest, da se izognejo globam in slabi volji sosedov. Na cestah v bližini njiv se zaradi del na zemljiščih opaža vse več blata in ostalih umazanij. Če kmetje za sabo ne počistijo cest, jih lahko doleti globa. Kakšne so kazni?

V Sloveniji so določena obdobja, ko je gnojenje prepovedano, predvsem zaradi varstva okolja in kakovosti tal:

  • Tekoča organska gnojila in gnoj: prepovedana od 15. novembra do 1. marca.

  • Mineralna dušikova gnojila: prepovedana od 15. oktobra do 1. marca, razen pri oziminah.

  • Gnojenje ali raztros gnoja je prepovedano tudi, če so tla zamrznjena, zasnežena ali nasičena z vodo.

To pomeni, da morajo kmetje natančno spremljati datum in vremenske razmere, da ne kršijo zakonodaje in ne ogrozijo okolja.

Kaj velja za delo na cestah in prevoz gnoja

Ko kmetje prevažajo gnoj ali drugo zemljo, obstaja tveganje, da nanesejo material na javne ceste:

  • Po Zakonu o cestah (ZCes‑2) je prepovedano onesnaževanje javnih cest z blatom, zemljo, gnojem ali drugimi materiali.

  • Voznik mora pred vključitvijo na cesto odstraniti nanos z vozila.

  • Če pride do onesnaženja, je treba takoj očistiti prizadeti odsek ali poklicati vzdrževalca ceste.

Kakšne so kazni?

Če kmet ne poskrbi za čiščenje cest ali krši prepoved gnojenja:

  • Fizična oseba: globa do 500–1.000 evrov.

  • Pravna oseba ali samostojni podjetnik: globa do 2.000–4.000 evrov.

  • Poleg denarnih glob je lahko posledica tudi zahteva za sanacijo ceste ali izguba pravice do subvencij.

Lokalni odloki občin lahko določajo še dodatne sankcije, zato je priporočljivo preveriti predpise občine.

Za varno in zakonito delo na poljih in cestah priporočajo: 

Čiščenje vozil: odstranite blato, gnoj in zemljo s koles in prikolic, preden se vključite v promet. 
Skrb za cesto: po koncu prevoza ali dela očistite prizadeti odsek ali obvestite pristojne za čiščenje. 
Ustrezna oprema: metle, ročna ali strojna čistila za hitro odstranitev nanosov. 
Spremljanje prepovedi gnojenja: datum, stanje tal in vremenske razmere so ključni. 
Komunikacija s sosedi in lokalno skupnostjo: obveščanje o delih in prevozih zmanjšuje pritožbe in konflikt. 
Preverjanje lokalnih predpisov: nekatere občine določajo dodatne omejitve ali opozorila za nanos materialov na ceste.
