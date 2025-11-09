Z začetkom spomladanskih in jesenskih del je pomembno, da kmetje poznajo zakonske obveznosti glede gnojenja, prevoza gnoja in čiščenja cest, da se izognejo globam in slabi volji sosedov. Na cestah v bližini njiv se zaradi del na zemljiščih opaža vse več blata in ostalih umazanij. Če kmetje za sabo ne počistijo cest, jih lahko doleti globa. Kakšne so kazni?

V Sloveniji so določena obdobja, ko je gnojenje prepovedano, predvsem zaradi varstva okolja in kakovosti tal:

Tekoča organska gnojila in gnoj: prepovedana od 15. novembra do 1. marca.

Mineralna dušikova gnojila: prepovedana od 15. oktobra do 1. marca, razen pri oziminah.

Gnojenje ali raztros gnoja je prepovedano tudi, če so tla zamrznjena, zasnežena ali nasičena z vodo.

To pomeni, da morajo kmetje natančno spremljati datum in vremenske razmere, da ne kršijo zakonodaje in ne ogrozijo okolja.

Kaj velja za delo na cestah in prevoz gnoja

Ko kmetje prevažajo gnoj ali drugo zemljo, obstaja tveganje, da nanesejo material na javne ceste:

Po Zakonu o cestah (ZCes‑2) je prepovedano onesnaževanje javnih cest z blatom, zemljo, gnojem ali drugimi materiali.

Voznik mora pred vključitvijo na cesto odstraniti nanos z vozila.

Če pride do onesnaženja, je treba takoj očistiti prizadeti odsek ali poklicati vzdrževalca ceste.

Kakšne so kazni?

Če kmet ne poskrbi za čiščenje cest ali krši prepoved gnojenja:

Fizična oseba: globa do 500–1.000 evrov.

Pravna oseba ali samostojni podjetnik: globa do 2.000–4.000 evrov.

Poleg denarnih glob je lahko posledica tudi zahteva za sanacijo ceste ali izguba pravice do subvencij.

Lokalni odloki občin lahko določajo še dodatne sankcije, zato je priporočljivo preveriti predpise občine.