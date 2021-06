Avstralci proti Unescu: Veliki koralni greben ne sodi med ogrožena območja #video

Unesco je v ponedeljek objavil osnutek poročila, v katerem priporoča, da bi Veliki koralni greben, ki je na seznamu naravne svetovne dediščine od leta 1981, uvrstili med ogroženo dediščino zaradi dramatičnega upada koral. Avstralijo so pozvali, naj na vseh ravneh pospeši ukrepanje proti podnebnim spremembam, poroča STA. Okoljevarstveniki menijo, da je odločitev posledica pomanjkljivega ukrepanja vlade za omejitev emisij toplogrednih plinov, ki prispevajo k globalnemu segrevanju.

The Great Barrier Reef has deteriorated to such an extent it should be listed as a world heritage site "in danger," a United Nations committee said -- prompting immediate backlash from the Australian government. https://t.co/Q9XxEIjTKh — CNN (@CNN) June 22, 2021

Avstralija odločno proti

Avstralska ministrica za okolje Sussan Ley je napovedala odločno nasprotovanje odločitvi Unesca. Opozorila je, da Unesco ni upošteval naporov Avstralije za ohranjanje grebena, za kar je doslej namenila milijarde dolarjev.

Skupaj z zunanjo ministrico Marise Payne sta v telefonskem pogovoru z direktorico Unesca Audrey Azoulay izrazili nezadovoljstvo zaradi postopka. Leyeva je pojasnila, da so bili presenečeni nad spremenjenim stališčem Združenih narodov, saj so zagotavljali, da takšnega priporočila ne bodo dali pred srečanjem Unescovega odbora za svetovno dediščino, ki bo potekalo od 16. do 31. julija na Kitajskem.

Uvrstitev na seznam ogroženih območij ni sankcija. Po podatkih Unesca želijo nekatere države dodati svoja območja na ta seznam, da bi pridobile dodatno mednarodno pozornost in pomoč pri njihovi ohranitvi, druge države pa v tem vidijo sramoto.