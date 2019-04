Vis na Unescovem seznamu: To je začetek velike in lepe zgodbe #video

"Uradno je! Geopark Viški arhipelag je od danes član Unescove svetovne mreže geoparkov," so na Facebooku sporočili iz Turistične zveze mesta Komiža in dodali: "Prepričani smo, da je to šele začetek velike in lepe zgodbe za otok Vis in njegov arhipelag."

Stiniva, najbolj znan (in oblegan) zaliv na Visu Foto: Getty Images

Unescova mreža geoparkov združuje geografska območja, ki so mednarodno geološko pomembna. Slovenija ima do zdaj dva vpisa, Geopark Idrija in Geopark Karavanke/Karawanken - ta vpis si delimo z Avstrijo.

Geoparki vse pomembnejši v razvoju geoturizma

Uvrstitev na ta seznam geoparke zavezuje, da delujejo v skladu s smernicami Unesca glede varovanja naravne in tudi kulturne dediščine.

Foto: Getty Images

Predvsem pa so globalni geoparki s svojimi partnerji promotorji izjemnih geoloških pojavov po svetu in postajajo vse pomembnejši v razvoju geoturizma.

Na to računajo tudi na Visu in okoliških otokih - v viški arhipelag ob Visu spadajo še otoki Biševo, Sveti Andrija, Brusnik, Jabuka in Palagruža.

Otok Palagruža Foto: Getty Images

Viški arhipelag velja za geološko najbolj atraktivno področje Jadrana, saj je tam mogoče najti tako najstarejše kot najmlajše skalne formacije. Deli arhipelaga so sestavljeni iz vulkanskih kamnin, kar je edinstveno na Jadranu, kjer so preostali otoki pretežno iz sedimentnih kamnin.

Otok Jabuka Foto: Getty Images

