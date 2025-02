Letošnji svetovni dan radia v znamenju podnebnih sprememb

Danes, 13. februarja, je svetovni dan radia. Unesco je letos kot osrednjo temo izbral "Radio in podnebne spremembe". Kakovosten radio je namreč še vedno najzanesljivejši medij, ki lahko ponudi kakovostne vsebine o podnebnih spremembah, poudarja Unesco. V Sloveniji je trenutno 57 izdajateljev radijskih programov in 99 delujočih radijskih programov.

Letošnji svetovni dan radia ponuja številne priložnosti za pogovor o podnebnih spremembah, so prepričani v Unescu. Če želi človeštvo omejiti globalno segrevanje na 1,5 stopinje Celzija, morajo emisije toplogrednih plinov v skladu s pariškim sporazumom najkasneje do leta 2025 doseči vrh, preden se začnejo zmanjševati, so zapisali na svoji spletni strani.

V dobi umetne inteligence in vseprisotnih družbenih omrežij je kakovosten radio še vedno priljubljen, velja pa tudi za najzanesljivejši medij. Poleg popularizacije okoljskih konceptov lahko radio s predvajanjem preverjenih informacij vpliva na dojemanje podnebnih sprememb in na pomen, ki ga poslušalci pripisujejo tej temi, so v Unescu zapisali na svoji spletni strani.

Leta 1946 so bile v Sloveniji tri radijske organizacije. Po zastoju v poznih 60. do sredine 70. let prejšnjega stoletja je število radijskih organizacij do leta 1991 naraslo na 22. V letu 2015 je v naši državi delovalo 86 radijskih programov, od teh jih je bilo 34 s statusom posebnega pomena. Nekateri programi so bili vključeni v radijske mreže.

Po podatkih agencije za komunikacijska omrežja in storitve (Akos) je trenutno v Sloveniji 57 izdajateljev radijskih programov, ki imajo skupno 168 dovoljenj za razširjanje radijske dejavnosti in 99 delujočih radijskih programov.

Javni radijski programi z največjo pokritostjo

Radijski programi, ki oddajajo prek analogne radiodifuzije (FM) in dosegajo največjo pokritost, so trije radijski programi javne službe RTV Slovenija, in sicer Prvi program RTV s skoraj 88-odstotno pokritostjo ter Val 202 in Ars s približno 86-odstotno pokritostjo.

Največjo pokritost med zasebnimi programi dosega Radio Ognjišče s približno 64-odstotno pokritostjo. Nad 20 odstotki ozemlja Slovenije pokrivajo še radijski programi Radio Center, RGL – Radio Aktual, Radio Ekspres, Radio 1 Krvavec in Radio HIT.

Radijskih programov s statusom programa posebnega pomena je trenutno 31, vključno s programi Radia Slovenija. Status lokalnega, regionalnega ali študentskega programa prinaša radijskim postajam možnost neodplačnega razširjanja prek distribucijskih omrežij operaterjev ter kandidiranje na javnih razpisih ministrstva za kulturo za sofinanciranje določenih vsebin v javnem interesu, so pojasnili na Akosu.

Generalna skupščina Združenih narodov (ZN) je leta 2013 razglasila 13. februar za svetovni dan radia. Na ta dan je bil namreč leta 1946 ustanovljen Radio ZN.