V Sloveniji je v letu 2022 delovalo 157 družb, ki so izdajale radijski program, v njih je bilo zaposlenih 422 ljudi, njihovi čisti prihodki pa so dosegli 31,7 milijona evrov, kažejo danes objavljeni podatki Eurostata. Slovenija je tako s 75 radijskimi družbami na milijon prebivalcev na samem vrhu med članicami EU.

Največ radijskih postaj po članicah Unije je bilo sicer v Španiji (714), Italiji (679), Grčiji (599), Franciji (343) in na Portugalskem (299). Na drugi strani lestvice so Luksemburg (pet), Estonija (devet), Slovaška (14), Malta (19) in Litva (20), je razvidno iz podatkov, ki jih je ob svetovnem dnevu radia objavil evropski statistični urad Eurostat.

Slovenija se je s 157 družbami, ki so izdajale radijski program, uvrstila precej visoko. Nemčija z več kot 80 milijoni prebivalcev je imela npr. 248 takšnih podjetij, Sloveniji po prebivalstvu vsaj približno primerljive države pa so večinoma izkazovale bistveno nižje številke.

Slovenija z naskokom na prvem mestu v EU

Po številu radijskih družb na milijon prebivalcev je bila tako Slovenija z naskokom na prvem mestu v EU. Številka je dosegla 75, sledili pa so Grčija (57), Malta (36) ter Ciper in Hrvaška (34). Na drugem koncu lestvice so bile Poljska (dve postaji na milijon prebivalcev), Nemčija in Slovaška (po tri postaje), Češka (štiri) in Avstrija, Francija ter Švedska (po pet postaj).

V radijskih družbah je bilo sicer v EU predlani zaposlenih okoli 30 tisoč ljudi, ta podjetja pa so skupaj ustvarila za približno štiri milijarde evrov čistih prihodkov.

Največji del zaposlenih je odpadel na Španijo (5.550), Nemčijo (5.010), Francijo (2.815) in Italijo (2.469), najmanjši pa na Slovaško (53), Litvo (87), Češko (100) in Estonijo (110).

V Sloveniji je bilo v teh družbah zaposlenih 422 oseb.

V Eurostatovo statistiko niso vključeni javni medijski zavodi, ki praviloma zaposlujejo večje število ljudi.