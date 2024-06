Akos z razpisom za dodelitev frekvenc za poslovno kritične komunikacije

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve (Akos) je ob razpisni dokumentaciji objavila vsa navodila za oddajo ponudb. Zainteresirani morajo ponudbe oddati do 26. avgusta, vse informacije in obrazce pa lahko dobijo na njihovi spletni strani: sta.si/qcM5bh. Agencija do 5. julija sprejema tudi vprašanja v zvezi z razpisom, in sicer na naslovu info.box@akos-rs.si.

Razpisane frekvence za poslovno kritično komunikacijo so primerne za komunalna podjetja, panoge, ki upravljajo vodovode, plinovode ali elektroenergetski sektor.