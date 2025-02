Z novim javnim razpisom bo omogočeno, da se številna dozdajšnja prizadevanja slovenskih glasbenih ustvarjalcev v mednarodnem prostoru nadgradijo in sistemsko uredijo na način, ki bo omogočal odpiranje trajnejših poti za uveljavljanje slovenske glasbe na tujem.

Kot so navedli na ministrstvu, bo financiranje omogočalo vzpostavljanje mednarodnih partnerstev na področju koncertnih in festivalskih dejavnosti, okrepljeno predstavljanje na najpomembnejših evropskih glasbenih sejmih in festivalih showcase, boljšo promocijo slovenskih glasbenih ustvarjalcev in njihove glasbe ter krepitev kapacitet širšega kroga glasbenih profesionalcev, ki želijo svoje delovanje razširiti v mednarodnem glasbenem prostoru.

Državni sekretar: Glasbeniki potrebujejo tudi državno podporo

Državni sekretar Marko Rusjan je dejal, da so se glasbeni ustvarjalci vajeni prebijati na domače in tuje odre, a nam dozdajšnja domača praksa in praksa v drugih državah kažeta, kako pomembna je pri tem tudi državna podpora.

"V dobi spletnih platform in glasbenih algoritmov, ki zožujejo nabor najbolj poslušanih ustvarjalcev, hkrati pa še nikoli v zgodovini ni bilo dostopne toliko glasbe, je ključno, na kakšen način se lahko glasbeni ustvarjalec predstavi različnim občinstvom. Zavedamo se namreč potencialov slovenskih glasbenih ustvarjalcev v mednarodnem okolju, o čemer pričajo številni uspehi slovenskih glasbenikov različnih žanrov v tujini. Zato s sofinanciranjem glasbenoizvozne pisarne vzpostavljamo boljše pogoje za promocijo in predstavljanje svojih glasbenih ustvarjalcev v tujini," meni Rusjan.

Sredstva namenjena sofinanciranju ustvarjanja in posredovanja digitalnih in digitaliziranih vsebin

Razpis poleg programskega sklopa Mednarodno predstavljanje obsega tudi programski sklop Digitalizacija in informacijska podpora. Sredstva so v okviru tega sklopa namenjena sofinanciranju ustvarjanja in posredovanja digitalnih in digitaliziranih vsebin s področja glasbenih umetnosti, kontinuiranemu večanju obsega in javne spletne dostopnosti digitalnih vsebin s področja kulture ter njihovi digitalni hrambi. Znotraj programskega sklopa sta ključni področji skrb za dediščino na področju glasbenih umetnosti ter razvit sistem posredovanja kulturnih vsebin in zagotavljanja njihove dostopnosti, še pojasnjujejo na ministrstvu za kulturo.

Razpis bo sofinanciral javne kulturne programe, ki jih bodo izvajalci izvedli v obdobju od leta 2025 do 2028. Rok za prijavo je do vključno 14. marca 2025. Javni razpis je objavljen na spletni strani ministrstva za kulturo v razdelku Javne objave.