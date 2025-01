Vladni predlog novele zakona o nalogah in pooblastilih policije med drugim prinaša ostrejše ukrepe v zvezi z nasiljem na športnih prireditvah. Predlog tako predvideva petletno prepoved udeležbe na športnih prireditvah. Prepoved bi zajemala tudi približevanje športnemu objektu. Predlagano je tudi zvišanje glob v primeru neupoštevanja tega ukrepa.

Po navedbah predlagatelja pa predlog novele prinaša tudi nekatere druge rešitve, povezane z učinkovitejšim delovanjem policije pri opravljanju njenih nalog, ter uskladitve s pravom EU.

Delo kulturnikov bi bilo primerljivo z zaposlenimi v javnem sektorju

DZ bo danes obravnaval tudi spremembe zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, s katerim želi vlada urediti plačilo za samozaposlene v kulturi, kadar ti sodelujejo z javnimi zavodi in javnimi agencijami v kulturi. Po predlogu, ki so ga pripravili na ministrstvu za kulturo, bi bilo njihovo delo primerljivo z zaposlenimi v javnem sektorju. Na matičnem odboru so sprejeli tudi dopolnilo, po katerem bodo morali javni zavodi in agencije po enakih standardih za enako delo plačati tudi druge prekarne delavce, kot so tisti, ki delajo prek avtorskih pogodb ali navadnih s. p.

Dan pa bodo poslanci začeli z razpravo o predlogu dopolnitve zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, s katerim SDS glede predplačil za obnovo poplavljenih hiš predlaga, da upravičencem do višine 20 tisoč evrov ne bi bilo treba predlagati dokazil, saj bi se to štelo kot lastno in nujno delo. Predlog je sicer zavrnil že matični odbor DZ, zato poslanci o njem ne bodo več glasovali.