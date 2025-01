S spremembami uredbe o samozaposlenih pridobivajo vlogo strokovna združenja

Kot so po današnji seji vlade sporočili z ministrstva za kulturo, so spremembe uredbe prvi večji poseg v kriterije obsega in kakovosti dela samozaposlenih v zadnjem desetletju. Te na novo definirajo merila za pridobitev statusa samozaposlenih in pravico do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna.

Po novem se bo poleg umetniške kakovosti dela presojalo in upoštevalo tudi drugo delo, ki ga samozaposleni v kulturi opravljajo poleg osnovne dejavnosti, od izobraževanja, mentoriranja, skrbi za internacionalizacijo svojega dela do organizacije gostovanj in preostalih strokovnih nalog.

Strokovne komisije bodo presojale kakovost na področju prijaviteljevega dela in njegov prispevek k razvoju področja, referenčnost prijavitelja, nominacije za nagrado in nagrade, prispevek k dostopnosti, internacionalizaciji ali medsektorski vpetosti kulture ter prispevek k razvoju veščin, povezanih s področjem dela.

Nov sistem upošteva, da na nekaterih področjih nagrad ni ali pa so podeljene za kolektivno delo in ne za posameznika. Prav tako referenčnost ni več omejena zgolj na medijsko poročanje, ampak predvideva tudi vlogo strokovnih združenj in referenčnih institucij, s čimer se naslavlja predvsem možnost kakovostnega dela samozaposlenih zunaj večjih mestnih središč, ki težje pridejo do prostora v osrednjih medijih.

Kriteriji so po novem za vse poklice enaki in se modularno seštevajo, kar prinaša večjo jasnost in enakopravnejšo obravnavo, piše v sporočilu.

V ospredju razumevanje narave dela samozaposlenih v kulturi

Kot je povedala ministrica za kulturo Asta Vrečko, je v ospredju teh rešitev razumevanje narave dela samozaposlenih v kulturi ter njihovega prekarnega položaja. "Predpis se zdaj prilagaja njihovim realnim dosežkom, namesto da bi morali samozaposleni svoje umetniške odločitve še naprej prilagajati pogojem uredbe," je dodala.

Uredba uvaja štiri karierne razrede ter po skoraj desetih letih na novo definira tudi seznam poklicev samozaposlenih v kulturi, saj je v tem času nastalo veliko novih. Uvaja devet novih poklicev: asistent režiser, didžej, mikrofonist, kolorist, oblikovalec vizualnih učinkov, transdisciplinarni ustvarjalec, vizualni performer (VJ), vizualni tehnični producent in skrbnik kontinuitete/skripter. Več kot 20 poklicev pa je spremenjenih na vsebinski ali področni ravni. Posameznik se lahko v razvid prijavi z največ petimi poklici.

Uredba prinaša tudi posodobljen seznam nagrad v kulturi, tako da upošteva več nagrad na različnih področjih, vključno s tistimi, ki so nastale v zadnjem desetletju.