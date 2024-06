Akos bo ob prevzemu T-2 dodatno spremljal trg

Zakon o elektronskih komunikacijah ob prodaji operaterja ne predvideva soglasja Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos), bo pa ta v primeru, da do napovedane prodaje družbe T-2 družbi Telemach Slovenija pride, spremljala razvoj trga in po potrebi prilagodila regulatorne ukrepe, so STA povedali v Akosu.

Agencija pojasnjuje, da zakon o elektronskih komunikacijah ob prodaji operaterja ne predvideva njenega soglasja, "bo pa agencija v primeru, da do napovedane prodaje družbe T-2 družbi Telemach Slovenija dejansko pride, aktivno spremljala razvoj trga, predvidoma ponovila analize trgov, na katerih operaterja delujeta, in skladno z izsledki teh po potrebi prilagodila regulatorne ukrepe".

Naročnike T-2 in Telemacha Slovenija obvešča, da pogodbe ostajajo v veljavi. "Prodaja podjetja ne vpliva na obstoječa pogodbena razmerja, saj skladno z obligacijskim zakonikom ta ustvarja pravice in obveznosti med pogodbenima strankama in njunimi pravnimi nasledniki. Tako se obveznosti in pravice iz obstoječih pogodb prenesejo na novega lastnika, ki mora spoštovati obstoječe pogoje in obveznosti," je zapisala agencija.

So pa lahko posledice, ki jih povzroči nakup podjetja, različne in so odvisne predvsem od dogovorov med kupcem in prodajalcem, dodaja Akos. "Ob nakupu podjetja se spremeni lastniška struktura, kar pogosto vpliva na poslovno politiko družbe. Vse navedeno pa lahko dolgoročno posredno vpliva tudi na položaj obstoječih strank," je navedel regulator trga telekomunikacij.

Telemach Slovenija je v torek s podjetjem Garnol - tega obvladuje Jurij Krč, sicer tudi prokurist T-2 - sklenil pogodbo, skladno s katero namerava pridobiti najmanj 98,06-odstotni delež v T-2. Po opravljenem skrbnem pregledu nameravata družbi v prihodnjih tednih podpisati pogodbo o nakupu poslovnih deležev, za dokončanje posla pa bodo potrebna tudi soglasja pristojnih regulatorjev, so v torek v skupnem sporočilu navedli v T-2 in Telemachu.

Za jutri razpisan narok za začetek stečaja T-2

Telemach je danes dodatno pojasnil, da bi ob prevzemu T-2 zagotovil, da bo ta družba izpolnjevala svoje obveznosti, kar vključuje tudi obveznost do Slovenskega državnega holdinga (SDH). Ta je zaradi dolga T-2 vložil zahtevo za stečaj, narok za začetek postopka je razpisan za četrtek.

Danes naj bi po neuradnih informacijah potekala pogajanja o višini dolga T-2 do SDH. Ob vložitvi zahteve za stečaj je SDH zatrjeval, da dolg, ki izvira iz naslova posojila bank leta 2007 v višini 120 milijonov evrov takratnima lastnikoma T-2, holdingoma Zvon 1 in Zvon 2, znaša vsaj 65 milijonov evrov. V T-2 pa so trdili, da sta sporni tako višina kot sam obstoj terjatve.

Po podatkih Akosa je v prvem četrtletju letos T-2 imel na trgu mobilne telefonije 7,27-odstotni tržni delež, Telemach 25,87-odstotnega in Telekom Slovenije 35,19-odstotnega. Pri širokopasovnem dostopu do interneta je imel T-2 21,82-odstotni, Telemach 32,87-odstotni in Telekom 28,21-odstotni tržni delež.

Pri IP-televiziji je imel T-2 32,42-odstotni, Telemach 6,33-odstotni in Telekom 42,02-odstotni delež. Pri fiksni telefoniji je imel T-2 22,10-odstotni, Telemach 35,53-odstotni in Telekom 34,90-odstotni tržni delež. Pri kabelski televiziji pa je imel T-2 1,12-odstotni, Telemach 89,69-odstotni in Telekom 0,41-odstotni tržni delež.