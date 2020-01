Bodo Plečnikova dela uvrščena na Unescov seznam?

Nominacija vključuje spomeniško območje z izbranimi stavbnimi in urbanističnimi ureditvami, ki je nastalo v strnjenem obdobju med obema svetovnima vojnama kot rezultat Plečnikovega dela.

Bežigrajskega stadiona ni v nominaciji

Nominacijo sestavlja šest sklopov: vodna os mesta z nabrežji Ljubljanice z mostovi, od Trnovskega pristana do Zapornice, kopenska os z Vegovo ulico z Narodno in univerzitetno knjižnico in Kongresnim trgom s parkom Zvezda, ureditev arheološkega parka Rimski zid, Plečnikove Žale ter cerkvi v sv. Mihaela in sv. Frančiška Asiškega. Bežigrajski stadion v nominacijo ni vključen .

Slovenija je od leta 2011 s Češko sodelovala pri pripravi transnacionalne nominacije stavbnih in urbanističnih del Plečnika v Ljubljani in Pragi. Po prekinitvi sodelovanja je začela s pripravo serijske nacionalne nominacije Plečnikovih del v Ljubljani za vpis na Unescov seznam z delno spremenjeno vsebino, piše STA.

Konec januarja 2018 je ministrstvo za kulturo v sodelovanju z ministrstvom za zunanje zadeve in veleposlaništvom v Parizu oddalo na Center za svetovno dediščino posodobljen vpis na poskusni seznam. Rok za oddajo dosjeja je 31. januar, s čimer je nominacija uradno sprejeta in vključena v evalvacijski ciklus 2020-2021.

Odbor za svetovno dediščino bo nominacijo predvidoma prvič obravnaval na zasedanju julija 2021, možne odločitve pa so vpis, odlog preložitev nominacije ali negativna odločitev, piše v vladnem gradivu.

Plečnik se je sicer rodil prav na današnji dan leta 1872. Velja za najbolj znanega slovenskega arhitekta. Umrl je 7. januarja 1957.

