Podelili Unescovo listino o vpisu babištva na seznam nesnovne kulturne dediščine

Po besedah ministrice za kulturo je babištvo eden najstarejših poklicev, ki ga imamo za preveč samoumevnega. O tem, da povezuje različne kulture, priča tudi vpis na Unescov seznam, ki povezuje osem držav štirih kontinentov. Vpis Slovenijo zavezuje, da se borimo za javno zdravstvo, varnost žensk in reproduktivne pravice.

Vrečkova: Babištvo je zahteven poklic, ki je pogosto premalo plačan

Kot je poudarila ministrica Vrečko, je babištvo tudi zelo zahteven poklic, ki je pogosto premalo plačan in v nekaterih državah deluje v neugodnih razmerah. Vpis nam po njenih besedah daje še večjo odgovornost, da se borimo za to, da imajo vse ženske pravico do babic ter da se babicam in babičarjem omogoči nemoteno delo.

Po besedah ministrice za zdravje Valentine Prevolnik Rupel vpis na Unescov seznam ni le priznanje poklicu, ampak tudi izkaz spoštovanja do vseh babic in babičarjev. Sodobno babištvo je opisala kot zmes tradicije ter sodobnih znanj in izkušenj, ki se osredotočajo na skrb za zdravje žensk v vseh obdobjih. Opozorila je, da so babice in babičarji ključni v zdravstvenem sistemu, njihovo delo pa ima dolgoročne pozitivne učinke na celotno skupnost.

Generalna direktorica direktorata za kulturno dediščino na ministrstvu za kulturo Špela Spanžel, ki je v imenu Slovenije vodila pripravo nominacije, je za STA povedala, da so povabilo k sodelovanju pri pripravi nominacije nemške in luksemburške nacionalne komisije prejeli spomladi 2020.

Kot posebnost je omenila, da je Slovenija tokrat prvič sodelovala pri pripravi v geografskem smislu tako obsežne nominacije. Vpis je opisala kot takšnega, ki kaže pot naprej, saj pri njem ne gre za tradicionalna znanja, povezana denimo z rokodelstvom ali kulinariko. Sega na področje znanj o človeku in okolju, ki so tudi najbolj perspektiven del in prihodnost Unescove konvencije, ki povezuje preteklost in sedanjost ter odpira pot v prihodnost.

Z vpisom na Unescov seznam je babištvo postalo del bogate in raznolike kulturne dediščine

Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo je prepoznala babištvo kot pomembno človeško dejavnost, utemeljeno na vednosti o človekovem telesu ter naravnih in kulturnih dejavnikih, ki spodbuja dobro počutje žensk, dojenčkov, otrok in družin. Z vpisom na Unescov seznam je babištvo postalo del bogate in raznolike nesnovne kulturne dediščine, ki združuje države sveta v spoštovanju dosežkov preteklih generacij in navdihuje ustvarjalnost sodobnih izrazov ter družbenih praks.

Nominacijo so predložili Kolumbija, Ciper, Nemčija, Kirgizistan, Luksemburg, Nigerija, Slovenija in Togo. Pripravila so jo združenja babic v sodelovanju z ministrstvi ter strokovnjaki s področja kulture in javnega zdravja. Babištvo je 6. decembra 2023 na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva vpisal medvladni odbor Unescove konvencije.

Na današnji prireditvi je listino predstavnicam Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije ter združenju Naravni začetki izročila ministrica Vrečko.