V ZDA ponekod hitro naraščanje novih okužb

Analiza časnika New York Timesa ugotavlja, da so v ZDA začeli novi primeri okužb z novim koronavirusom in covida-19 naraščati tam, kjer je manj cepljenj, kar je povezano tudi s politiko. Missouri je ameriška zvezna država, kjer novi primeri najbolj naraščajo in to predvsem na republikanskem podeželju.

V povprečnem okrožju v ZDA, kjer ljudje podpirajo bivšega republikanskega predsednika ZDA Donalda Trumpa, je polno cepljenih 35 odstotkov, tam kjer podpirajo sedanjega predsednika Joeja Bidna je takih 45 odstotkov prebivalcev.

Spomladi je bil trend v ZDA sicer malce presenetljiv, ker tam, kjer ni bilo veliko cepljenih, nove okužbe niso naraščale bistveno bolj kot tam, kjer je bila stopnja cepljenj višja.

Razlog naj bi bil v tem, da cepljenja zavračajo predvsem na jugu ZDA, kjer je topleje in se ljudje lahko varneje družijo na prostem, nekaj je opravila naravna imuniteta, ki jo imajo tisti, ki so preboleli covid-19. Ljudje so tudi postali prepričani, da je epidemije covida-19 konec. Po eni od anket kar 51 odstotkov prebivalcev Tennesseeja meni, da je tako.

Vendar ameriški center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) opozarja, da epidemije covida-19 še ni konec in tisti, ki niso cepljeni, so še naprej ogroženi, kar najbolj velja za ljudi srednjih let in starejše.

Število okužb opazneje narašča tam, kjer je manj cepljenih

V ZDA je sedaj začelo število okužb spet opazneje naraščati tam, kjer je manj cepljenj. Na drugi strani je okrožje Marin pri San Franciscu, kjer so cepili 90 odstotkov prebivalcev starejših od 12 let, in so imeli v zadnjih tednih povprečno le po tri nove okužbe na dan.

Missouri je zvezna država v ZDA, kjer novi primeri najbolj naraščajo in to predvsem na republikanskem podeželju, kjer ljudje zavračajo cepljenje. V večjih mestih, kot so St. Louis, Kansas City in Columbia, primeri naraščajo počasneje.

Liberalna okrožja po ZDA ponekod pretiravajo z ukrepi proti novemu koronavirusu, vendar republikanska okrožja virusa še vedno ne jemljejo dovolj resno. Še posebej nevarna je različica virusa delta. Cepiva so proti njej učinkovita, vendar se delta med tistimi, ki niso cepljeni, širi hitreje kot prejšnje različice.

Po podatkih ameriške univerze Johnsa Hopkinsa se je z novim koronavirusom v ZDA doslej okužilo 33,6 milijona ljudi, za covidom-19 pa ji je umrlo skoraj 604.000. V ponedeljek so v ZDA potrdili približno 3500 novih okužb in 75 smrti zaradi covida-19.