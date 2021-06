Kremelj trdi, da je cepljenje prostovoljno, a necepljeni Rusi se bojijo odpuščanj

Rusiji ne bo uspelo doseči cilja 60-odstotne precepljenosti proti covidu-19 do konca poletja, so danes sporočili iz Kremlja. V državi se soočajo z novim porastom števila okužb z novim koronavirusom, V zadnjih 24 urah je umrlo 652 covidnih bolnikov, kar je največ doslej, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V ruskih bolnišnicah se trenutno zdravi 151.000 covidnih bolnikov, je danes sporočil minister za zdravje Mihail Muraško. Država se zaradi vse bolj razširjene delta različice novega koronavirusa sooča z vse močnejšim tretjim valom epidemije, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Kljub brezplačnim cepivom, ki so na voljo od lanskega decembra, se je v državi s 146 milijoni prebivalci najmanj enkrat cepilo 22,2 milijona ljudi.

Ministrstvo: vsa tri cepiva so varna

Na ruskem ministrstvu za zdravje so danes zatrdili, da so vsa tri ruska cepiva proti covidu-19 - Sputnik V, EpiVacCorona in Covivac - učinkovita, varna in zagotavljajo imunost, ljudje pa jih dobro prenašajo, poroča Tass.

Namestnik direktorja ruskega inštituta Gamaleja, kjer so razvili cepivo Sputnik V, Denis Logunov je medtem danes poudaril, da je tretji odmerek tega cepiva varen in omogoča višjo raven protiteles kot ga zagotavljata dva odmerka. "Obstajajo nekateri podatki iz tujih študij (...), ki kažejo, da je odziv po tretjem cepljenju še močnejši kot po prvih dveh," je dejal Logunov.

V Rusiji je v zadnjih 24 urah umrlo 652 covidnih bolnikov, kar je rekordna številka. Foto: Guliverimage

Prilagodili bodo trenutni cilj precepljenosti

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je danes sporočil, da bodo prilagodili trenutni cilj precepljenosti. Priznal je, da jim do jeseni ne bo uspelo cepiti 60 odstotkov prebivalstva. "Šele ta teden je število tistih, ki se želijo cepiti, bolj kot ne začelo rasti," je povedal.

Moskva je postala tudi prvo rusko mesto, kjer je delno obvezno cepljenje

Moskovski župan Sergej Sobjanin je sporočil, da različica delta predstavlja že 90 odstotkov vseh novih primerov okužb. Da bi omejil širjenje okužb, je župan naročil podjetjem v mestu, da morajo domov poslati 30 odstotkov zaposlenih, ki niso cepljeni, restavracije pa lahko v notranje prostore dovolijo vstop le osebam, ki so cepljene ali prebolele covid-19.

Kremelj trdi, da je cepljenje prostovoljno, a mnogi Rusi se bojijo izgube službe. Foto: Guliverimage

Moskva je postala tudi prvo rusko mesto, kjer je delno obvezno cepljenje, saj zahtevajo najmanj 60-odstotno precepljenost v storitvenem sektorju do sredine avgustu. Kremelj vztraja, da je cepljenje proti covidu-19 prostovoljno, a po pisanju tujih medijev se mnogo Rusov boji, da bodo ostali brez služb, če se ne bodo želeli cepiti.

V zadnjem dnevu so v Rusiji potrdili še 20.616 okužb z novim koronavirusom, skupno skoraj 5,5 milijona. Doslej je umrlo 134.545 covidnih bolnikov.