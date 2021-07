Policija: Hrvaška čez noč spremenila pravila na meji

"Od danes naprej morajo državljani Slovenije in tudi preostalih držav, ki so na zelenem seznamu, za vstop v Hrvaško imeti eno od opisanih potrdil. Vstop v Hrvaško brez dokazil, kot je še veljalo do včeraj, ni več mogoč, zaradi česar na mejnih prehodih nastajajo kolone," so dopoldan sporočili s policije.

Hrvaška je nova pravila sprejela včeraj, 30. junija, v veljavo pa je nov odlok stopil s prvim julijskim dnem.

Trenutno se za izstop iz Slovenije na Gruškovju in Dobovcu čaka uro in pol, na Jelšanah do ene ure, na Petišovcih pa 45 minut.

Potniki, ki nimajo digitalnega covidnega potrdila, bodo lahko še naprej vstopili na Hrvaško s potrdili o preboleli bolezni covid-19 in končanem cepljenju proti covid-19 kot tudi z negativnim testom na novi koronavirus, je pojasnil hrvaški notranji minister Davor Božinović, ki je tudi šef nacionalnega štaba civilne zaščite. Hitri test ne sme biti starejši kot 48 ur, test PCR pa 72 ur.