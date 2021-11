Hrvaška: potrdili čez sedem tisoč okužb, umrlo 50 covidnih bolnikov

Na Hrvaškem so v zadnjem dnevu zabeležili 7.094 novih okužb z novim koronavirusom, kar je rekordno število. Črn rekord je postavljen tudi pri številu umrlih za covid-19, saj je v zadnjih 24 urah boj s to boleznijo izgubilo 50 ljudi, podatke hrvaškega štaba za civilno zaščito povzema hrvaška tiskovna agencija Hina.

"Danes žal poročamo o več kot sedem tisoč novookuženih," je v pogovoru za hrvaški nacionalni radio dejal hrvaški minister za zdravje Vili Beroš. Poudaril je, da je Hrvaška na vrhuncu četrtega vala epidemije covid-19, prihodnost pa je negotova.

Po Beroševih besedah je jasno, kateri ukrepi lahko zmanjšajo porast novih okužb: "Najbolje se je cepiti in upoštevati osnovne protiepidemične ukrepe." Zatrdil je, da je zagovornik osebne svobode, vendar pa se ta konča, ko ogrožamo tuje zdravje in življenje.

Medtem po oceni ministra stanje v zdravstvu ni tako kritično kot v vrhuncih preteklih valov epidemije. Vendar pa je treba biti previden, saj lahko veliko število novo okuženih v dveh ali treh tednih napolni tudi bolnišnice.

Na Hrvaškem so v zadnjem dnevu na okužbo z novim koronavirusom testirali 15.498 oseb, pozitivnih pa jih je bilo 7.094. S tem je delež pozitivnih testov kar 45,77-odstoten. Na Hrvaškem je trenutno 31.689 aktivno okuženih. Od tega je 1.786 bolnikov v bolnišnicah, 234 jih diha s pomočjo ventilatorjev. V samoizolaciji je trenutno 30.256 oseb.

Na Hrvaškem je z vsaj enim odmerkom cepiva cepljenih 1,939 milijona ljudi, 1,816 milijona pa jih je polno cepljenih. Polno cepljenih je tako 53,71 odstotka odraslih.

Strožji ukrepi tudi pri južnih sosedih

Tudi na Hrvaškem so v petek sprejeli strožje ukrepe za omejevanje epidemije covid-19. S 15. novembrom bo tako obvezno covidno potrdilo oz. izpolnjevanje PCT pogoja za uporabnike in uslužbence javnih in državnih služb, že z današnjim dnem pa se dodatno omejujejo zbiranja.

Avstrija z novim rekordnim številom okužb, umrlo 31 ljudi

V Avstriji so v zadnjih 24 urah potrdili okužbo z novim koronavirusom pri 9.943 ljudeh. To je novo rekordno dnevno število, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Od ponedeljka bo sicer v Avstriji za večino javnega življenja veljal pogoj PC, torej bodo storitve na voljo le tistim, ki so covid-19 preboleli ali so proti njemu cepljeni.

Avstrija je z danes objavljenim številom okužb postavila novo najvišje dnevno število od začetka pandemije. Doslej je bil rekorden 13. november 2020, ko so potrdili 9.586 okužb v enem dnevu.

Sedemdnevno povprečje novih okužb je v Avstriji pri 7.148 na dan. V zadnjem dnevu je za covid-19 pri severnih sosedih umrlo 31 ljudi. V bolnišnicah zdravijo 1.856 covidnih bolnikov, intenzivno nego jih potrebuje 359. V zadnjem tednu dni se je število bolnikov v intenzivnih enotah povečalo za 86, od petka pa za tri.

"Cepljenje je varnostni pas v pandemiji"

Avstrijska vlada in deželni glavarji zveznih dežel so se sicer v petek dogovorili, da bo od ponedeljka za večino področij javnega življenja veljalo pravilo PC. To pravilo bo uvedeno za hotele, gostinske lokale, kulturne in športne ustanove, storitveno dejavnost in za prireditve z več kot 25 osebami. Na delovnem mestu bo kot alternativa v veljavi še negativen test na okužbo z novim koronavirusom.

Avstrijski kancler Alexander Schallenberg je razmere v Avstriji označil za resne. Vajeti za necepljene je treba po njegovih besedah bolj zategniti, sploh v luči božičnih praznikov in zimske turistične sezone. "V avtomobilu uporabljamo varnostni pas, cepljenje je varnostni pas v pandemiji," je dejal.