Koronavirus na Hrvaškem: "Petmesečni dojenček je umiral pred našimi očmi"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi na Hrvaškem so včeraj zabeležili nove rekorde okužb s koronavirusom, 32 ljudi je izgubilo življenje, pozitivnih je bilo 44 odstotkov vseh testov.

"Petmesečni dojenček je včeraj zaradi vnetja pljuč, ki ga je povzročil koronavirus, dobesedno umiral pred našimi očmi," je po poročanju Index.hr dejal direktor bolnišnice v Čakovcu Igor Šegović. Dojenčka jim je s pomočjo zdravil na koncu uspelo rešiti. "Vendar res ne smemo dopustiti, da se znajdemo v položaju, ko nam najmlajši umirajo zaradi koronavirusa, saj imamo cepiva," je še dejal Šegović, ki je tudi opozoril, da je število otrok, obolelih za boleznijo covid-19, vsak dan vse večje.

Zaradi rekordnih številk se bo danes sestala hrvaška vlada in odločala o novih ukrepih v boju z epidemijo koronavirusa.

44 odstotkov pozitivnih

Tudi na Hrvaškem je bil včeraj črn dan zaradi smrti, ki jih je povzročil novi koronavirus. Pozitivnih je bilo 44 odstotkov vseh testov na novi koronavirus, kar je največ do zdaj. Umrlo je namreč 32 ljudi, spet je bila večina necepljena, poroča Index.hr. "Trenutno imamo v bolnišnici 50 oseb, od tega jih je 36 necepljenih. Seveda me vsi sprašujejo, kaj je s temi 14 bolniki, ki so cepljeni. Večina ima pridružene bolezni, pri nekaterih pa cepivu zaradi vpliva drugih zdravil ni uspelo ustvariti dovolj protiteles," je razmere komentiral Šegovič, ki je tudi napovedal, da se bo hrvaški zdravstveni sistem zrušil v največ dveh tednih, če se bodo nadaljevale smernice novih okužb.