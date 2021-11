Nov črn rekord: Hrvati kmalu uvajajo pogoj PC?

Včeraj je na Hrvaškem zaradi okužbe s koronavirusom umrlo 36 ljudi, poroča Index.hr. Devet preminulih je bilo polno cepljenih. Zabeležili so skoraj sedem tisoč novih primerov okužb, pozitivnih pa je bilo kar 46 odstotkov vseh testov. Gre za nov rekord glede števila okužb od začetka epidemije covid-19. Bolnišnice so zaradi težjega poteka bolezni sprejele 307 oseb, od tega jih 158 ni bilo cepljenih. Zdravniki zato spet opozarjajo, da so bolnišnice na robu zmogljivosti. Najhujša situacija je v Zagrebu ter v Primorski in Dubrovniški občini.

Novi ukrepi

Hrvaška vlada je zaradi skoka rasti novih primerov okužb predstavila nove ukrepe, ki v večini primerov stopijo v veljavo že jutri. Od sobote naprej se v zaprtih prostorih ne bo smelo zadrževati več kot 50 oseb naenkrat, na javnih prireditvah pa ne več kot 100 oseb. Na javnih dogodkih je obvezna nošnja mask, športne dogodke pa lahko obiščejo le osebe, ki so ali cepljene ali so prebolele bolezen covid-19. Konference se bodo lahko še naprej odvijale, vendar bodo vsi obiskovalci morali imeti pogoj PCT. Na konferencah, ki ne smejo trajati več kot 24 ur, morajo vsi obiskovalci nositi zaščitne maske, tudi ko zapustijo zaprte prostore.

Pogoj PCT

Čez deset dni bodo za vse zaposlene ter obiskovalce državnih in javnih institucij (tudi v šolah) ter organizacij veljal pogoj PCT. Vlada sicer razmišlja, da bodo t. i. "covidna potrdila" kmalu izdajali samo cepljenim in prebolelim, odločitev bodo sprejeli v naslednjih desetih dneh, odvisno od stanja epidemije. Prav tako bi se lahko kmalu zgodilo, da bodo za vstop v lokale, fitnese in restavracije ljudje morali izpolnjevati pogoj PCT.

Obvezno cepljenje?

"Ne govorimo o obveznem cepljenju," je danes pojasnil hrvaški notranji minister Davor Božinović. "Če se ne želite cepiti, vas nihče ne more k temu prisiliti. Vendar če se bo situacija še poslabšala, bomo zelo resno razmislili o tem, da bodo do določenih storitev lahko dostopali le cepljeni ali preboleli," je dejal Božinović, ki je tudi napovedal, da kot o mogočem datumu uvedbe pogoja PC razmišljajo o 4. januarju 2022.