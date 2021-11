V Avstriji več kot 9.000 novih okužb, na Islandiji znova obvezne maske

V Avstriji so v zadnjem dnevu potrdili še 9.388 okužb z novim koronavirusom, s čimer so skoraj podrli dosedanji rekord iz lanskega novembra, ko so v 24 urah potrdili 9.586 okužb. V zadnjem dnevu je umrlo še 32 covidnih bolnikov. Povečuje se tudi pritisk na bolnišnice, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

V bolnišnicah se trenutno zdravi 1.831 covidnih bolnikov, kar je pet več kot dan prej. Na intenzivni negi je 356 ljudi, kar je štiri več kot v četrtek, v primerjavi s prejšnjim tednom pa jih je 76 več.

Največ novih okužb so z 2.461 primeri potrdili v Zgornji Avstriji, sledita Spodnja Avstrija (1.841) in Dunaj (1.298).

Vlada naj bi predlagala četrto od petih stopenj ukrepov

Avstrijska vlada se bo drevi na temo zaostrovanja omejitvenih ukrepov sestala z deželnimi glavarji. Medtem ko zdravstvo in strokovnjaki pozivajo k strogim ukrepom, namerava vlada vztrajati pri svojem stopenjskem zaostrovanju, ki med drugim vključuje dodatne omejitve za necepljene.

Po poročanju avstrijskih medijev naj bi vlada predlagala, da bi že zdaj za vso Avstrijo uvedli četrto od petih stopenj ukrepov, ki za številna področja predvideva pogoj PC (prebolel ali cepljen proti covid-19). Zaostritev ukrepov za zajezitev okužb z novim koronavirusom podpirajo glavarji vseh avstrijskih zveznih dežel z izjemo Gradiščanske.

Na mizi naj bi bili tudi drugi predlogi – obsežna kampanja za cepljenje s poživitvenim odmerkom proti covid-19, dodatni obvezni testi tudi za cepljene in prebolevnike, obvezna uporaba zaščitnih mask FFP2 v vseh javnih notranjih prostorih ter ponovna uvedba dela od doma.

Na Islandiji ob naraščanju okužb znova obvezne maske

Na Islandiji, kjer v zadnjem času narašča število okužb z novim koronavirusom, znova uvajajo nekatere omejitvene ukrepe. Od sobote bodo denimo spet obvezne zaščitne maske v primerih, ko ljudje ne bodo mogli vzdrževati najmanj enega metra medsebojne razdalje, je danes sporočila islandska vlada, ki obenem spodbuja cepljenje s poživitvenim odmerkom.

Omejena zbiranja na 500 ljudi

Od prihodnje srede bodo večja zbiranja omejena na 500 ljudi, medtem se jih trenutno lahko zbira do dva tisoč. Gostinski obrati, ki strežejo alkohol, se bodo morali zapirati ob 23. uri, dve uri prej kot običajno.

Nove omejitve bodo glede na današnjo odločitev vlade veljale štiri tedne, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Želeli odpraviti omejitve, a v zadnjem času beležijo dnevne rekorde okužb

Še oktobra je bila sicer islandska vlada optimistična, da bodo glede na epidemiološko stanje lahko do 18. novembra odpravili večino omejitev za ustavitev širjenja novega koronavirusa. A v zadnjem času so v državi začeli beležiti nove dnevne rekorde okužb.

V zadnjih 24 urah so potrdili 179 okužb, kar je glede na navedbe zdravstvenih oblasti največ od začetka pandemije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po novem bodo tudi vsi, ki so stari najmanj 16 let, upravičeni do poživitvenega odmerka cepiva proti covid-19.

Na Islandiji je v celoti cepljenih 89 odstotkov prebivalcev, starejših od 12 let.

Na Malti od januarja poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19 za vse

Malta bo januarja začela s kampanjo poživitvenega odmerka cepiva proti covidu-19 za vse. Zaenkrat v državi s poživitvenim odmerkom od septembra cepijo vse, ki so starejši od 70 let, ter tiste z oslabljenim imunskim sistemom. Decembra bo ta odmerek na voljo vsem, ki so starejši od 60 let, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Za učitelje in zaposlene v zdravstvu bo poživitveni odmerek na Malti na voljo že od ponedeljka.

Malta ima najvišji delež cepljenega prebivalstva proti covidu-19 v Evropi

Na Malti, ki ima s 94 odstotki najvišji delež cepljenega prebivalstva proti covidu-19 v Evropi in tretjega na svetu, sicer beležijo porast števila novih okužb z novim koronavirusom. "Zaradi tega smo se odločili, da bo poživitveni odmerek na voljo vsem," je danes pojasnil podpredsednik malteške vlade in minister za zdravje Cris Fearne.

"Odločitev za poživitveni odmerek je pravilna, saj smo priča zmanjševanju imunosti. Tretji odmerek je odločilen. Prepričani smo, da bo to za Malto velika razlika," je še dejal minister Fearne, po poklicu zdravnik.