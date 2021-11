Bojana Beović odgovarja: bo tretji odmerek cepiva pogoj za PCT? #video

"Cepiva so proti delta različici koronavirusa manj učinkovita. So pa učinkovita proti hujšemu poteku okužbe. Tako kot pri drugih cepivih sčasoma učinkovitost zaščite upada in potrebni so poživitveni odmerki," pravi Bojana Beović.

"O tem, da bo poživitveni odmerek postal pogoj za izpolnjevanja PCT-pogoja, razmišljamo. Ni pa še znano, ali bo do tega res prišlo in kdaj bi se to začelo zahtevati," je danes v intervjuju v oddaji Jutro na Planetu dejala vodja posvetovalne skupine Bojana Beović. Po njenih besedah so v Avstriji že napovedali, da bodo za PCT-pogoj potrebni trije odmerki. "Potekajo tudi razgovori na ravni Evropske unije. Zaenkrat ni še nič dorečenega," pravi Beovićeva.

Zmanjšati pritisk na bolnišnice

Če želimo zmanjšati pritisk na bolnišnice, je treba na eni strani spodbujati k cepljenju, na drugi strani pa poskrbeti, da že cepljeni dobijo še poživitveni odmerek. Bolezen je bolj nevarna za starejše, zato bolj intenzivno zaščito, torej poživitveni odmerek, svetujejo prav tej skupini ljudi. "Je pa tretji odmerek smiseln za vse starostne skupine," pravi Beovićeva.

90-odstotna imunost prebivalstva

"Smo v zimskem času, zato gre poslabševanje epidemiološke slike pričakovati," pravi Beovićeva, saj se virusi, ki povzročajo okužbe dihal, v zimskih razmerah lažje širijo. Tudi zato, ker se ljudje bolj zadržujemo v zaprtih prostorih. "Ne moremo pa s cepivi popolnoma ustaviti širjenja virusa. Za to bi potrebovali skoraj 100-odstotno precepljenost, in to s cepivom, ki bi bilo 90- oziroma 95-odstotno učinkovito," pravi Beovićeva. Po njenih besedah bi morali doseči približno 90-odstotno imunost prebivalstva. So pa bistvene razlike med državami glede na precepljenost prebivalstva. Tudi v državah, kjer je precepljenost prebivalstva visoka, število okužb s koronavirusom narašča, vendar je veliko manj hospitalizacij ter hudih potekov bolezni in smrti.

Preboleli in cepljenje

Osebe, ki so prebolele covid-19, morajo dobiti dva odmerka cepiva. "Ne gre za poživitvene odmerke, temveč osnovno cepljenje," pravi Beovićeva. Po njenem mnenju je zahtevati od cepljenih, da se testirajo, manj smiselno, ker je rezultat preverjanj slabši. Pri cepljenih veliko manj oseb zboli. "V primerih, ko cepljene osebe v zaprtem prostoru obiščejo ranljive posameznike, pa je testiranje smiselno," meni Beovićeva.