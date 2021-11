Anja Kovačič: Nisem si predstavljala, da bom ujeta na rajskih otokih

Nekdanja novinarka Planet TV Anja Kovačič se je odločila, da bo potovala po Avstraliji, Fidžiju, Salomonovih otokih, Havajih, Papui Novi Gvineji. Kupila je enosmerno vozovnico in šla na potovanje. Res je veliko svojih želja uresničila, a zaradi ukinjenih poletov ob pojavu pandemije je namesto teden dni na Salamonovih otokih ostala ujeta 47 dni. Sama, med neznanimi ljudmi in njihovimi običaji.

"Domači niso dojemali, kaj se dogaja. Leti so se odpovedovali, knjižnice, muzeji, lokalne znamenitosti so se zapirale. Domačini so vse skupaj vzeli nekako tako: ne vemo, kaj se dogaja, poberimo denar z bank in čakajmo. Nastale so dolge vrste pred bankomati in bankami. Druge panike ni bilo," je v oddaji Jutro na Planet TV razložila Anja Kovačič.

Anjo je bilo bolj kot same bolezni strah, kako bo prišla nazaj v Slovenijo. Na računu ni imela veliko denarja, iskala je vozovnice, da bi sploh lahko prišla na celino. "Morala sem urediti papirje in vizum za podaljšanje bivanja na otokih. A v negotovih trenutkih sem spoznala ljudi, ki so mi pomagali preživeti potovanje."

O svojem petnajstmesečnem potovanju je napisala knjigo Ujeta v svobodi, v kateri opisuje, kako je preživela tropski ciklon, kako je doživela umor med aborigini, se tik pred zaprtjem podala na Uluru in predvsem kako je na potovanju odkrivala neskončno moč svobode in našla pot do sebe.

Islandske razmere

David Gabrovšek je konec avgusta šel na Islandijo, tja se je odpravil v iskanju boljše službe. Dobil je namreč boljšo ponudbo za košarkarski klub. "Življenje tukaj poteka dokaj normalno, ukrepi so se zadnja dva tedna zaostrili, spet nosimo maske v zaprtih prostorih. Testiranje cepljenih in necepljenih poteka normalno, ljudje se kaj veliko ne pritožujejo. Novo je tudi to, da kadar je nekdo v stiku z okuženim, gre za pet dni v karanteno."

