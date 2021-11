Pediater: Nekateri starši so že izkazali zanimanje za cepljenje svojih otrok #video

Tudi pri nas so prižgali zeleno luč za cepljenje najmlajših. Otroci med petim in enajstim letom bodo prejeli Pfizerjevo cepivo, a v manjšem odmerku.

Kot je povedal Denis Baš, bodo otroci prejeli tretjinski odmerek, kot ga dobimo odrasli ali starejši od 12 let. Cepiva z imenom combinator 10 sicer še nimamo, a je prva količina že naročena. 60 tisoč odmerkov dobimo predivoma po 20. decembru in takrat bomo tudi začeli cepiti.

Odločitev bo znana do konca naslednjega tedna

"Vesel sem te odobritve Eme, je pa dejstvo, da potrebujemo enotno odločitev oziroma navodilo stroke," je povedal Baš.

Tudi pediatri odločitev evropske agencije za zdravila podpirajo. O priporočilih v tej starostni skupini se še usklajujejo, bo pa, kot pravi pediater Baš, gotovo priporočeno za bolj tveganju izpostavljene otroke. "Za otroke s kroničnimi boleznimi, za otroke, ki pogosteje potrebujejo obisk bolnišnice in ambulant, za otroke, pri katerih covid-19 poteka z več zapleti."

Natančne smernice bodo predvidoma podali do konca naslednjega tedna, končna odločitev pa bo v rokah staršev. Nekateri so zanimanje že izkazali. "Tudi sam sem imel kar nekaj staršev, ki so bili v stiski. Imajo otroke stare 5, 7, 8 let. Želeli so jih cepiti, pa jih niso mogli."

Ponekod otroke od petega do enajstega leta že cepijo s Pfizerjevim cepivom

Odločitev kakšna bodo priporočila v Evropi, je v domeni posameznih držav. V sosednji Avstriji, kjer s februarjem uvajajo obvezno cepljenje proti covidu 19, so že priporočili uporabo cepiva za vse v starostni skupini med 5 in 11 let, ni pa še jasno ali bo tudi za njih obvezno. Pfizerjevo cepivo za otroke že prostovoljno uporabljajo v Ameriki, Kanadi in Izraelu.

"Končno jih smemo cepiti in jih zaščitit pred virusom," je dejal Baš in poudaril, da covid pri otrocih med petim in enajstim letom navadno poteka blago, vendar pa lahko pride tudi do zapletov. Pri nas smo obravnavali že 47 primerov večorganskega vnetnega sindroma. "To je resna bolezen, ki zahteva bolnišnično zdravljenje, včasih tudi intenzivo. Pri nas na srečo nihče ni umrl, je pa v Ameriki zaradi tega umrlo že 700 otrok," je pojasnil Baš in dodal, da medtem cepljenje otrok med dvanajstim in sedemnajstim letom starosti pri nas poteka nemoteno. "Cepili smo jih okoli 30 tisoč, večjih neželenih učinkov nismo zabeležili. Ko govorimo o cepljenju, je še vedno ključnega pomena, da najprej pocenimo najbolj ranljive, torej starejše."