Evropska agencija priporočila cepljenje otrok proti covid-19 #video

‼️ EMA recommends approval of BioNTech/Pfizer’s #COVID19vaccine, Comirnaty, for children aged 5 to 11.



In this population, the dose of #Comirnaty will be lower than that used in people aged 12 and above.



Read the full press release: https://t.co/uqqBAklVvl pic.twitter.com/NZQhli4SDl — EU Medicines Agency (@EMA_News) November 25, 2021

Cepivo za stare 12 let in več so odobrili že pred tem. Ema za mlajše otroke priporoča manjši odmerek cepiva kot za druge, so sporočili iz agencije.

Manjši odmerek, v študijo vključili skoraj dva tisoč otrok

Odmerek cepiva bo pri otrocih, starih od 5 do 11 let, manjši od odmerka za posameznike nad 12. letom starosti. Bodo pa prav tako prejeli dva odmerka cepiva v mišico nadlakti v razmiku treh tednov.

Študija, so še pojasnili pri Evropski agenciji za zdravila, je pri otrocih med 5. in 11. letom starosti pokazala, da je bil imunski odziv na zdravilo Pfizer/BioNTech v nižjem odmerku v tej starostni skupini primerljiv z višjim odmerkom cepiva v starosti od 16 do 25 let.

Učinkovitost cepiva so preverjali pri skoraj dva tisoč otrocih, starih od 5 do 11 let, ki niso imeli nobenih znakov predhodne okužbe. Ti so prejeli cepivo ali placebo, torej injekcijo brez zdravilne učinkovine.

Med 1.305 otroki, ki so prejeli cepivo, so za boleznijo covid-19 zboleli trije, med 663 otroki, ki so prejeli placebo, pa jih je zbolelo 16. Cepivo je bilo v tej študiji 90,7-odstotno učinkovito pri preprečevanju simptomatične bolezni covid-19, so še pojasnili pri agenciji.

Pričakovani stranski učinki in več koristi kot tveganj

Najpogostejši neželeni učinki pri otrocih v omenjeni starostni skupini so podobni kot pri preostalih otrocih nad 12. letom starosti − bolečina na mestu injiciranja, utrujenost, glavobol, rdečina in oteklina na mestu injiciranja, bolečine v mišicah in mrzlica. Učinki so običajno blagi ali zmerni in izzvenijo v nekaj dneh po cepljenju. Odbor za zdravila pri evropski agenciji je zato sklenil, da koristi cepiva pri otrocih, starih od 5 do 11 let, odtehtajo tveganja, predvsem pri posameznikih z zdravstvenimi stanji, ki povečujejo tveganje za hudo okužbo z novim koronavirusom.

V Bruslju predlagali standrdno veljavnost covidnega potrdila o cepljenju za devet mesecev



Evropska komisija je danes v izogib zmedi v zimski turistični sezoni zaradi različnih pristopov članic EU glede poživitvenega odmerka predlagala standardno veljavnost covidnega potrdila o cepljenju za devet mesecev. Na ravni EU je sicer urejena le uporaba tega potrdila za potovanja.



Pri predlogu devetih mesecev se upoštevajo usmeritve Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC), naj se tretji oziroma poživitveni odmerek uporabi po šestih mesecih od prvega kroga cepljenja, in omogoča dodatne tri mesece za ustrezno organiziranje nacionalnih cepilnih kampanj, so pojasnili v komisiji.



To v praksi pomeni, da imetniki covidnega potrdila o cepljenju tudi brez poživitvenega odmerka ne bi smeli imeti težav pri potovanju v uniji v devetih mesecih od prejetja omenjenega potrdila. Zanje torej ne bi smele veljati nikakršne dodatne omejitve pri potovanju, na primer zahteve po testih ali karanteni.



Po veljavnih pravilih za potovanja po uniji za polno cepljene in prebolevnike ne sme biti omejitev. Je pa pravila sedaj treba prilagoditi in upoštevati tudi poživitveni odmerek. V času sprejemanja obstoječe zakonodaje namreč o tretjem odmerku še ni bilo govora.



V Evropski komisiji ob tem vseskozi poudarjajo, da je treba razlikovati med prostim gibanjem po uniji, ki je s covidnim potrdilom zagotovljeno na ravni EU, ter uporabo potrdila v druge namene, kar je urejeno na nacionalni ravni. Vsaka članica denimo sama odloči o uporabi potrdila za dostop do restavracij in koncertov.