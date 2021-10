V Ljubljani bodo polnili Pfizerjevo cepivo

Novartis, pod okriljem katerega deluje tudi Lek, je podpisal začetni sporazum o uporabi svojih proizvodnih zmogljivosti in zmožnosti obvladovanja pandemije covid-19 s širitvijo podpore pri polnjenju in pakiranju cepiva proti covid-19 proizvajalcev Pfizer in BioNTech. Novartis bo uporabil svoje aseptične proizvodne zmogljivosti na lokaciji v Ljubljani, kjer bodo leta 2022 napolnili vsaj 24 milijonov odmerkov cepiva Comirnaty.

Novartis načrtuje, v skladu s pogoji nove začetne pogodbe, da bo od družbe BioNTech prevzel večje količine učinkovine mRNA, jo polnil v viale v aseptičnih pogojih in jih nato vrnil družbi BioNTech v distribucijo. Ko bo dosežen dokončni dogovor, bo Novartis prenesel proizvodni proces iz švicarskega Steina v Ljubljano ter začel polnjenje in pakiranje v prvi polovici leta 2022. Obrat v Ljubljani je najsodobnejši obrat za aseptično polnjenje, ki proizvaja in dobavlja široko paleto aseptičnih izdelkov za Novartisovo divizijo Sandoz, so sporočili iz Leka.

Nova pogodba sledi prvi pogodbi, ki je bila podpisana na začetku tega leta. Novartis je junija začel polniti za BioNTech na svoji lokaciji v Steinu, potem ko je Evropska agencija za zdravila (EMA) obrat odobrila za polnjenje in pakiranje.

Cepivo proizvajalcev Pfizer in BioNTech proti bolezni covid-19, ki temelji na BioNTechovi patentirani tehnologiji mRNA, sta razvila BioNTech in Pfizer. Družba BioNTech je imetnica dovoljenja za promet v ZDA, EU, Združenem kraljestvu in Kanadi ter imetnica dovoljenja za uporabo v nujnih primerih ali enakovrednih dovoljenj v ZDA (skupaj s podjetjem Pfizer) in drugih državah, so še sporočili iz Leka.

S Pfizerjevim cepivom je sicer v Sloveniji cepljenih največ ljudi. Po zadnjih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je bilo doslej porabljenih 1.514.526 odmerkov tega cepiva.