Cepivo Pfizer 100-odstotno učinkovito pri mladostnikih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Posodobljene ugotovitve tretje faze preizkušanja cepiva Pfizer/BioNTech proti covid-19 so potrdile varnost in 100-odstotno učinkovitost cepiva pri mladostnikih, starih od 12 do 15 let, sta sporočili družbi Pfizer in BioNTech.

Posodobljeni podatki so pokazali, da je bila serija dveh 30-mikrogramskih odmerkov cepiva Pfizer/BioNTech pri mladih 100-odstotno učinkovita od sedem dni do več kot štiri mesece po cepljenju z drugim odmerkom.

Podatki o neželenih stranskih učinkih so na splošno skladni z drugimi kliničnimi podatki o varnosti cepiva. Pri posameznikih, ki so bili po drugem odmerku spremljani vsaj šest mesecev, ni bilo opaženih resnih težav glede varnosti cepiva, sta sporočili družbi Pfizer in BioNTech.

Družbi sta opozorili, da bodo podatki podprli načrtovano predložitev za popolno regulativno odobritev cepiva za to starostno skupino v ZDA in drugod po svetu.

Cepivo je trenutno v ZDA na voljo posameznikom, starim od 12 do 15 let, na podlagi dovoljenja za nujno uporabo, ki ga je pristojna ameriška agencija izdala maja letos. Družbi nameravata te podatke predložiti tudi za pridobitev regulativnih dovoljenj za to starostno skupino v drugih državah.

Ema preučuje prošnjo za odobritev poživitvenega odmerka cepiva Johnson & Johnsona

Evropska agencija za zdravila (Ema) je danes sporočila, da preučuje prošnjo za odobritev poživitvenega odmerka cepiva proti covidu-19 podjetja Johnson & Johnson za starejše od 18 let.

"Emin odbor za človeška zdravila bo pospešeno preučil podatke, ki jih je podalo podjetje," so navedli na Emi. Oceno je mogoče pričakovati v nekaj tednih, so dodali v sporočilu na spletni strani agencije.

Med podatki so tudi rezultati študije, v okviru katere je več kot 14.000 ljudi prejelo drugi odmerek cepiva proti covidu-19 podjetja Johnson & Johnson ali placebo. To se je zgodilo dva meseca po cepljenju s prvim odmerkom.

Osnovno cepljenje s cepivom Johnson & Johnsona sicer za razliko od večine drugih cepiv vključuje samo en odmerek.

Ema je doslej za uporabo v EU odobrila poživitvena odmerka cepiv podjetij Pfizer/BioNTech in Moderna.