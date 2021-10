ZDA: strokovnjaki priporočajo Pfizerjevo cepivo za otroke od pet let

Koristi cepljenja otrok so večje kot morebitna tveganja, so ocenili strokovnjaki.

Koristi cepljenja otrok so večje kot morebitna tveganja, so ocenili strokovnjaki. Foto: Reuters

Neodvisni panel strokovnjakov je v torek ameriški Upravi za hrano in zdravila (FDA) priporočil uporabo Pfizerjevega cepiva proti covid-19 za otroke, stare od pet do 11 let.

Strokovnjaki so sporočili, da so koristi cepljenja otrok veliko večje kot morebitna tveganja. Za odobritev cepljenja otrok je glasovalo 17 članov panela, eden pa se je vzdržal.

Staršem je treba dati možnost, da zaščitijo otroke

Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) je potrdil, da se lahko z novim koronavirusom prav tako kot odrasli okužijo tudi otroci. Otroci so sicer izpostavljeni manjšemu tveganju hudega poteka covid-19, vendar so znanstveniki menili, da je treba staršem dati možnost za zaščito otrok, še posebej tistih, ki so izpostavljeni večjemu tveganju okužbe, ker na primer v šolah ni treba nositi zaščitnih mask.

Strokovnjaki so menili, da je testiranje otrok manj množično in se zato številni primeri okužb niti ne zaznajo. Ugotovili so tudi, da je stopnja hospitalizacije trikrat večja pri temnopoltih otrocih, kar je podobno kot pri odraslih.

Za zdaj priporočajo Pfizerjevo cepivo

Odločanje o cepljenju otrok sledi že ustaljenemu scenariju. Najprej svoje mnenje dajo strokovnjaki pri FDA, nato se agencija odloči v skladu s tem. Sledi odločanje panela strokovnjakov pri CDC, nato se odloči še vodstvo CDC. Za zdaj gre le za cepivo Pfizerja, v prihodnje pa bo na podoben način najverjetneje potrjeno še cepivo Moderne.

V ZDA hospitalizirali več kot osem tisoč otrok

V ZDA so do zdaj zaradi covid-19 hospitalizirali 8.300 otrok, starih od pet do 11 let, tretjina jih je končala na intenzivni negi, skoraj sto pa jih je umrlo. Pfizerjeva študija med šolskimi otroki je ugotovila, da je cepivo 91-odstotno učinkovito pri preprečevanju simptomatičnih okužb, čeprav so jim dali le tretjino odmerka za odrasle ljudi.