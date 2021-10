Poživitveni odmerek Pfizerjevega cepiva učinkovit 95,6-odstotno

Poživitveni odmerek cepiva proizvajalcev Pfizer in BioNTech proti bolezni covid-19 je 95,6-odstotno učinkovit proti simptomatični okužbi, so danes objavili proizvajalci. Do tega so prišli na podlagi klinične študije, ki so jo izvedli na okoli deset tisoč udeležencih, starih več kot 16 let.