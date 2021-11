Francija bo vsem odraslim omogočila cepljenje s poživitvenim odmerkom

Cepljenje s tretjim odmerkom je bilo do zdaj v Franciji na voljo le za starejše od 65 let, zdravstvene delavce in osebe z zdravstvenimi težavami, zaradi katerih so te še posebej izpostavljene okužbi z novim koronavirusom.

Starejšim od 18 let nujen poživitveni odmerek za veljavno covidno potrdilo

Veran je dodal, da bodo morale osebe, starejše od 18 let, od 15. januarja dalje predložiti dokazilo o cepljenju s poživitvenim odmerkom, da bodo lahko obdržale veljavno covidno potrdilo, ki je potrebno za vstop v restavracije, bare, telovadnice in druge javne prostore.

Minister izključil možnost zaprtja ali policijske ure

Izključil je, da bi v tej fazi boja proti petemu valu okužb v Franciji uvedli še eno zaprtje države ali policijsko uro. Zagotovil je, da lahko Francija ta val premaga, ne da bi uporabila najbolj omejevalna orodja, ki jih trenutno uporabljajo nekatere druge evropske države. Še naprej nameravajo tudi pritiskati na ljudi, naj se cepijo ter znova poostriti pravila o nošenju zaščitnih mask, ki so jih v zadnjih mesecih zaradi povečane stopnje cepljenja sprostili.

Zaščitne maske bodo tako od petka ponovno obvezne v vseh zaprtih javnih prostorih, vključno s prizorišči, ki so dostopna le s covidnim potrdilom, je napovedal Veran. Dodal je, da bi jih lahko lokalne oblasti uvedle tudi za nekatere prireditve na prostem, kot so božični sejmi.

Število okužb skokovito naraslo, bolnišnična oskrba na obvladljivi ravni

V zadnjih dneh je število okužb z novim koronavirusom v Franciji skokovito naraslo. V sredo so v državi zabeležili 32.591 novih okužb, kar je največ v zadnjih sedmih mesecih. Število covidnih bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo medtem ostaja na obvladljivi ravni, še poroča AFP.

V Belgiji rekordne okužbe z novim koronavirusom na dnevni ravni

V Belgiji so zabeležili 23.621 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ od začetka pandemije covida-19, so danes sporočili pristojni belgijski organi. Številke o novih okužbah se nanašajo na ponedeljek, saj v državi tovrstne podatke objavljajo z nekajdnevno zamudo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Nazadnje so rekorden dnevni porast okužb v Belgiji potrdili minuli oktober, ko jih je bilo 22.221. V državi hkrati beležijo tudi porast covidnih bolnikov v bolnišnicah ter smrti zaradi covida-19. V zadnjih sedmih dnevih so povprečno v bolnišnico sprejeli 294,7 covidnega bolnika, umrlo jih je 37,7.

Polno cepljenih 75 odstotkov prebivalcev

14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev je v Belgiji nazadnje znašala 1616,4. Od začetka pandemije so v državi potrdili več kot 1,7 milijona primerov okužb z novim koronavirusom. Polno cepljenih proti covidu-19 je v 11,5-milijonski Belgiji okoli 75 odstotkov prebivalcev.