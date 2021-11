Areh: TV Slovenija je v resni krizi, del zaposlenih pa hoče, da se nič ne spremeni #video

"Informativni program TV Slovenija se nahaja v resni krizi. Večini oddaj že leta pada gledanost, samo Dnevnik in Odmevi so od leta 2003 izgubili kar 250 tisoč ali polovico nekoč zvestih gledalcev. Zato smo se odločili za spremembe programa in se zgledujemo po oddajah najuspešnejših javnih televizij, kot so BBC, ZDF in ORF," je v odzivu na novinarsko konferenco dela novinarjev TV Slovenije o spremembah programsko-produkcijskega načrta zapisal Valentin Areh, v. d. direktorja Televizije Slovenija.

"Žal nam je, da del zaposlenih na TV Slovenija nasprotuje vsem predlaganim spremembam, in na zadnjem sestanku so celo postavili zahtevo, da se kljub drastičnemu padanju gledanosti ne sme nič spremeniti. Torej na eni strani množično izgubljamo gledalce, na drugi strani nas pozivajo, naj ne ukrepamo. Mi se s tem ne strinjamo in menimo, da smo dolžni upoštevati predvsem želje in interese gledalcev, ki kot davkoplačevalci financirajo naš program," je še zapisal Areh.

Bergant: Gre za nepremišljen in neusklajen načrt

Danes je pred stavbo Televizije Slovenija potekala novinarska konferenca dela kolektiva zaposlenih v informativnem programu TV Slovenija, ki nasprotujejo predlogu programsko-produkcijskega načrta (PPN) za prihodnje leto. "Ne gre za posameznike, ne gre za politiko, v bistvu ne gre za problem v komunikaciji. Gre za nepremišljen in neusklajen načrt," je dejal voditelj oddaje Odmevi Igor E. Bergant.

"Naše sporočilo je preprosto: krčenje vsebin informativnega programa in njihov premik na drugi program po našem mnenju slabita vlogo in poslanstvo javne RTV, naš program, našo novinarsko ekipo pa pomika na obrobje relevantnosti v slovenski družbi. Ne znam si predstavljati super volilnega leta na drugem sporedu naše televizije, volilnega večera, Utripa, Zrcala tedna na drugem sporedu televizije. Naši gledalci so navajeni, da te vsebine spremljajo na prvem sporedu. To so oddaje z visoko gledanostjo," pa je povedala v. d. odgovornega urednika informativnega programa Manica Janežič Ambrožič.

O predlogu PPN 2022 bo v ponedeljek razpravljal in odločal programski svet RTV Slovenija. Predlog tega temeljnega dokumenta javnega zavoda bo potrjen, če bo zanj glasovalo najmanj 15 programskih svetnikov, poroča spletni portal RTV Slovenija. Finančni načrt RTV pa mora ob tem potrditi nadzorni svet zavoda, česar pa nadzorniki v zadnjih letih niso storili.