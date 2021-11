Jereb: Brez tega bi umrli vsi pacienti na intenzivni negi #video

"Umre 24 od stotih bolnikov sprejetih na intenzivno nego, brez naše pomoči bi umrli vsi. Vsak bolnik, ki ga zdravimo na intenzivnem oddelku, v povprečju vsak bolnik prejme od 15-20 različnih zdravil. Gre za zdravila za uspavanje, preprečevanje tromboz, umirjanje boleči, ... Zdravila imajo stranske učinke, predvsem pa je zdravljenje teh bolnikov dolgotrajno, običajno več kot pol leta," je povedal Matjaž Jereb, predstojnik intenzivne enote na infekcijski kliniki.

"Problem je v pomanjkanju intenzivnih postelj, dnevno jih tudi premeščamo. Bolnik se sprejme na prosto posteljo, če lokalno ni prostora, se ga sprejme v UKC Ljubljana."

Jereb: Smo daleč preko roba

"Upamo, da se kaže luč na koncu tunela, glede na nakazane številke, razmere v UKC Ljubljani in po Sloveniji so kritične. Dnevno sprejmemo od pet do sedem bolnikov na intenzivno nego in število še naprej raste," je povedal Jereb.

"Ne morem se strinjati z ocenami, da smo na robu."

"Z vso odgovornostjo trdim, da smo daleč preko roba zmogljivosti ustrezne, varne, strokovno optimalne obravnave bolnikov, ki ležijo na intenzivni negi, plafon smo že zdavnaj presegli. Sistem se drži samo zaradi izjemnega truda zdravnikov, sester in drugega osebja. Obravnavamo bolnike z rakom, otroke, nosečnice, vse ostalo je zaostalo. Razmere so katastrofalne," je še povedal Jereb.

"Po moji oceni je okrog 80 odstotkov bolnikov na intenzivni negi v Ljubljani necepljenih," je povedal Jereb. "Ljudje se bojijo zapletov v povezavi s cepljenjem, a pozabijo, da okužba s koronavirusom in kasnejši slabši potek bolezni vodita v številne zaplete in škodo."

"Smrtnost na naših oddelkih v UKC je v primerjavi s svetom je nižja," je dodal Jereb.

Lejko Zupanc: Še vedno je čas za cepljenje

"Še vedno je čas za tretji odmerek, kdor se je cepil na začetku leta," je povedala Tatjana Lejko Zupanc. "Vsi starejši od 65 let so tudi kandidati za zdravilo, še posebej bolniki s sladkorno boleznijo, srčni bolniki pa naj se seveda tudi cepijo."

"Omenjeno je bilo peroralno zdravilo za zdravljenje nehospitaliziranih bolnikov, z njim bi preprečili hospitalizacijo in njen težek potek. Trenutno so v pripravi protokoli, zdravilo še nima dovoljenja v Sloveniji. Namenjeno je tistim, ki še niso v bolnici," je povedal Lejko Zupanc.

"Drugo terapija, ki jo uporabljamo pri neintenzivnih bolnikih. Uporabili smo kar nekaj odmerkov koktejla monoklonskih protiteles, ki ga poznamo tudi po imenu regeneron. Zelo malo je hospitalnega zdravljenja, če je zdravilo ustrezno implicirano," je še dodala Lejko Zupanc.

"Še vedno je čas za cepljenje in upoštevanje vseh nefermakoloških ukrepov," je še povedala.

"Naše osebje je izjemno predano, zahvala vsem zaposlenim. Zaradi pritiska na bolnišnico ne zmoremo vsega več sami, zato prihaja kader od drugod. Dobili smo 67 izvajalcev zdravstvene nege, pomaga nam tudi Slovenska vojska," je povedala Zdenka Mrak. "Pomagamo si s študenti in prostovoljci. Za bolnike moramo narediti vse, to je naša odgovornost in verjamem, da bomo to zmogli," je dodala.

"Ena sestra skrbi za dva do tri bolnike," je Mrakova osvetlila težavo s kadrom.