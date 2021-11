V Grčiji denarne kazni za necepljene nad 60 let

V Grčiji bodo morali starejši od 60 let do 16. januarja prejeti vsaj en odmerek cepiva proti covid-19, v nasprotnem primeru jim grozi 100 evrov denarne kazni mesečno, je danes v televizijskem nagovoru sporočil grški premier Kiriakos Micotakis, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Samo ena starostna skupina vztraja pri čakanju: od 580 tisoč necepljenih državljanov, ki so starejši od 60 let, se jih je novembra cepilo le 60 tisoč. In na žalost obolevajo in umirajo ravno starejši od 60 let," je še dejal predsednik grške vlade.

Globe namenjene bolnišnicam

Pojasnil je, da se državljani ne bodo mogli izogniti obveznosti cepljenja, saj bo državni zavod za zdravstveno zavarovanje podatke o necepljenih posredoval davčnemu uradu, ki je pristojen za pobiranje globe. "Zbrane globe bodo namenjene bolnišnicam. To ni kazen, ampak bonus za zdravje, pravično dejanje," je še dejal Micotakis.

Grška vlada nasprotuje ponovnemu zapiranju javnega življenja

Grška vlada odločno nasprotuje ponovnemu zapiranju javnega življenja. Namesto tega so za necepljene proti covid-19 uvedli številne omejitve. Prepovedan jim je na primer vstop v gostinske lokale in kulturne ustanove ter fitnes centre. Prav tako je zanje od začetka novembra obvezen test na okužbo z novim koronavirusom pred obiskom javne uprave.

V Grčiji z okoli 11 milijoni prebivalci je po podatkih Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni proti covid-19 polno cepljenih 62 odstotkov prebivalcev.