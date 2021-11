Komisija potrdila: 20-letnica v UKC Ljubljana umrla zaradi zapleta po cepljenju #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Komisija, ki je obravnavala tragični primer, ko je življenje septembra letos v UKC Ljubljana izgubila 20-letna Katja, je zdaj potrdila povezavo med smrtjo in cepljenjem s cepivom Janssen," so na današnji novinarski konferenci pojasnili minister za zdravje Janez Poklukar, predstojnik OE NIJZ Maribor Zoran Simonovič in Borut Štrukelj, redni profesor na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani. Minister Poklukar je ob tem dejal, da bo predlagal ustavitev cepljenja s cepivom Janssen, cepljenje bo možno le na zahtevo posameznika.