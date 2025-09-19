S sotesko Vintgar, eno najbolj znanih in tudi najbolj obiskanih naravnih znamenitosti pri nas, upravlja zasebno društvo, ki ga vodi bivši minister za zdravje Janez Poklukar. Po poročanju portala Necenzurirano se v blagajno društva od vstopnin – ta znaša 15 evrov na osebo – stekajo milijoni, čeprav društvo za pobiranje vstopnine sploh nima pravne podlage. Inšpektorat za naravne vire in prostor je maja letos zato Poklukarjevemu društvu prepovedal pobiranje vstopnine. Poleg tega bi lahko društvo po 130 letih izgubilo nadzor nad gorenjskim naravnim biserom, saj se je na javni razpis za upravljanje soseske prijavila tudi Občina Gorje.

Nekdanji zdravstveni minister in kandidat za župana Gorij Janez Poklukar je pred petimi leti prevzel vodenje Turističnega društva Gorje. Gre za zasebno društvo, ki upravlja z eno najbolj obiskanih znamenitosti pri nas, sotesko Vintgar. Letno jo obišče več kot 300 tisoč ljudi, samo lani so za vstopnine in druge storitve obiskovalci plačali 3,6 milijona evrov, še dodaten milijon pa za parkiranje. Ta denar se steka na račun Poklukarjevega zasebnega društva, ki za obisk soteske pobira vstopnino in parkirnino, čeprav za to nima ustrezne pravne podlage, poroča Necenzurirano. Nekdanji minister Janez Poklukar se je pridružil stranki Vladimirja Prebiliča. Foto: STA ,

Država namreč koncesije za upravljanje naravne znamenitosti, kot je Vintgar, ne more podeliti nikomur, zato bi jo moral upravljati javni zavod Triglavski narodni park (TNP), znotraj katerega leži soteska, in ne Poklukarjevo turistično društvo. To si je že prizadevalo za pridobitev koncesije, a je država njihovo zahtevo zavrnila.

Denar od vstopnine za stroške urejanja naravne znamenitosti

Kot pravi država, je po zakonu ogled naravne znamenitosti brezplačno dovoljen vsakomur, upravljavec pa lahko obiskovalcem zaračuna vodenje po soteski in ne vstopnine. Izjemoma lahko vstopnino za ogled naravne vrednote pobira, če jo ureja, a le v višini, ki pokriva stroške urejanja.

V primeru Poklukarjevega društva pridobljena sredstva od vstopnin in drugih storitev krepko presegajo stroške urejanja. Vstopnina za obisk Vintgarja je precej visoka, v letošnjem letu se je podražila za kar pet evrov, in sicer z deset na 15. Na račun Turističnega društva Gorje se tako steka še več denarja, ki ga, kot navaja Necenzurirano, porabljajo za različne projekte in investicije, visoke odvetniške stroške, vodstvo pa si iz tega denarja izplačuje tudi nagrade.

Področje upravljanja z naravnimi znamenitostmi država zdaj namerava urediti z novim predlogom zakona o ohranjanju narave, ki so ga pred dnevi poslali v državni zbor. Po poročanju Necenzurirano je v njem posebej zapisano, da je vstopnina za obisk soteske Vintgar previsoka, pridobljena sredstva od pobiranja vstopnin in drugih storitev – v primeru Vintgarja je govora o dveh milijonih evrov na leto – pa krepko presegajo stroške za ureditev naravne vrednote. Kot je še navedeno v predlogu, sredstva v društvu nenadzorovano porabljajo. V društvi so za N1 to pred časom zanikali, njihovo upravljanje soteske pa da ima zakonsko podlago.

Inšpektorat izdal prepoved pobiranja vstopnine

Inšpektorat za naravne vire in prostor je maja letos ukrepal in Poklukarjevemu društvu izdal prepoved pobiranja vstopnine v sotesko Vintgar, a odločba še ni pravnomočna, saj se je nanjo pritožilo. Po poročanju portala Necenzurirano sta zoper Poklukarjevo društvo odprta še dva inšpekcijska postopka, in sicer je gradbena inšpektorica opravila nadzor zaradi gradbenih posegov v bližini vhoda v Vintgar, inšpektorat za naravo in rudarstvo pa je uvedel postopke zaradi posegov v zaščitenem območju v okolici Soteske in parkiranja pri Gostilni Vintgar. Po navedbah portala v obeh zadevah odločitve še niso sprejeli.

Bo Poklukarjevo društvo ostalo brez milijonov?

Triglavski narodni park je letos poleti objavil razpis za sklenitev skrbniške pogodbe za Vintgar za obdobje dveh let, pri čemer bi skrbnik prevzel iste naloge, ki jih zdaj opravlja Turistična družba Gorje. Poleg Poklukarjevega društva se je na razpis prijavila še Občina Gorje, ki bi upravljanje Vintgarja prevzela brezplačno, saj ima po navedbah Necenzurirano za to zagotovljena finančna sredstva. V primeru, da bo občina na razpisu izbrana, bo Poklukarjevo društvo po 130 letih izgubilo nadzor nad upravljanjem soteske.