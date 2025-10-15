Vesna: Prebilič naj razmisli o vrnitvi mandata evropskega poslanca

Na dan ustanovitvenega kongresa stranke Preporod Vladimirja Prebiliča so se oglasili v stranki Vesna, na listi katere je bil Prebilič izvoljen za evropskega poslanca. Čeprav je pismo napisano v zelo spoštljivem tonu, je jasno, da stranki ni po godu, da se je po izvolitvi v evropski parlament na njihovi listi Prebilič odločil za ustanovitev svoje stranke. Ob tem ga pozivajo, naj razmisli o vrnitvi mandata evropskega poslanca.

"Politična integriteta zahteva, da so odločitev in nameni jasni ter transparentni, zlasti glede tega, kdo zastopa katere vrednote. Volivci so dr. Prebiliča podprli kot kandidata Vesne - zelene stranke na podlagi specifičnega političnega programa in vrednot. Ustanovitev nove politične stranke pomeni, da moramo jasno ločiti odgovornosti in pravice, tako da volivci vedo, kdo dejansko zastopa njihove interese," so v izjavi zapisali v Vesni.

Pluralnost in raznolikost bogatita

V tej stranki sicer pozdravljajo ustanovitev novih političnih strank, tudi stranke dr. Prebiliča, saj menijo, da pluralnost in raznolikost političnih idej bogatita demokratični sistem.

"Vendar pa menimo, da je ključno, da vsi politiki, tudi tisti, ki se odločijo za ustanovitev novih strank, ravnajo odgovorno do svojih volivcev. Dr. Prebilič naj svoje politične odločitve sprejme na način, ki ne ogroža zaupanja volivcev, ki so ga podprli na prejšnjih volitvah. Ob ustanovitvi nove stranke mu želimo, da stopi na resnično novo pot, z novim začetkom in razbremenjen sodelovanja z Vesno," so zapisali.

Poziv k vračilu mandata evropskega poslanca

Ob tem so poudarili, da bi bilo "v duhu politične integritete, da dr. Prebilič ponovno razmisli o vračilu mandata evropskega poslanca, saj je bil izvoljen kot kandidat stranke Vesna in je član Evropske zelene stranke".

Prebilič pred kongresom o petih temeljih stranke Prerod

Prebilič je v izjavi za medije pred začetkom kongresa dejal, da stranka Prerod temelji na petih stebrih, in sicer zagotavljanju varnosti brez "oboroževalne histerije", vzpostavljanje "več reda" v sistemih javnega zdravstva in šolstva, konkurenčnost slovenskega gospodarstva, ki po njegovem mnenju "peša, zaradi česar Slovenijo po prehitevajo sosednje države".

Kot zadnja stebra je izpostavil vrnitev integritete politiki ter sodelovanje in povezovanje, saj je "potrebno poiskati način kako do najpomembnejših odločitev v državi priti skozi nek dogovor." Ob tem je opozoril tudi na nujnost sodelovanja z opozicijo.

Ne bo sodeloval s SDS

Nekdanji kandidat za predsednika republike je vnovič dejal, da po volitvah ne bo sodeloval z SDS, saj so med strankama "velika vrednotna razhajanja". "Kar se pa tiče Gibanja Svoboda in aktualnega premierja, pa najprej počakamo do konca, v kolikor se bodo stvari izkazale kot problematične, potem seveda bo treba resno premisliti o tem sodelovanju," je še dejal Prebilič. Izzive vidi tudi v morebitnem sodelovanju z Levico, ki bo na prihajajočih volitvah nastopila na skupni listi z Vesno, na listi katere je bil v Evropski parlament izvoljen Prebilič.

Ima občutek, da mu bodo še trkali na vrata

Glede kadrovske zasedbe stranke je Prebilič izpostavil, da v stranki potrebujejo "strokovnjake na svojih področjih, ki morda zaradi specifične podobe slovenske politike ne želijo vstopiti v prostor, pa vendar lahko zelo veliko dodajo k temu, da bi bile odločitve tiste najpomembnejše, kakovostnejše, dobre in predvsem v korist državljank in državljanov Slovenije". Ob tem je dodal, da danes ne bodo zapolnili vseh mest v organih stranke, saj ima "občutek, da bo še nekdo potrkal na naša vrata".

Na vprašanje, koliko poslanskih mandatov pričakuje, da bo stranka osvojila na volitvah, je odgovoril, da bodo o tem "odločali volivke in volivci, na naši strani pa je, da jih s svojimi argumenti, s svojo držo, svojo vsebino poskušamo ljudi prepričati, da bo teh čim več".

Znana imena na kongresu

Po Prebiličevih besedah se je na kongres sicer registriralo več kot 200 ljudi. Uvodoma so zbrane med drugim nagovorili pravnik in nekdanji politik Miro Cerar, dolgoletni politik in nekdanji predsednik vlade Tone Rop in šolnica Marijana Kolenko.

Na ustanovitev stranke Prerod se je ob obisku Splošne bolnišnice Murska Sobota odzval tudi premier Robert Golob in poudaril, da je treba vsako stranko, ki nastaja, jemati resno. Glede povolilnega sodelovanja je poudaril, da je govoriti o tem prezgodaj, saj ne pozna imen kandidatov ali programa.