Stranka evropskega poslanca Vladimirja Prebiliča, ki se bo v sredo v Kočevju sestala na ustanovnem kongresu, se bo imenovala Prerod, so povedali za STA. Ime stranke nosi pomen nove poti in sprememb na bolje, pa tudi politike, ki združuje in ne deli, so pojasnili. Znak stranke temelji na podobi mladike lipe.

V stranki so pojasnili, da je prerod močna staroslovanska beseda, ki pomeni spremembo na bolje, željo ponovne izgradnje medsebojnega zaupanja in poenotenja skupnosti, kar je predpogoj za pot v boljšo prihodnost.

Znak stranke, ki temelji na podobi mladike lipe, pomeni središče skupnosti, prostor povezovanja in dialoga. Pod drevesom so se namreč zbirali ljudje, odločali o skupnih zadevah in praznovali. "Korenine lipe segajo globoko, krošnja pa se razrašča široko, kar simbolizira trdnost, vztrajnost in odprtost," so ponazorili v stranki.

Zelena barva pomeni novo življenje

Iz stebla lipe na znaku rasteta dva mlada lipova lista v obliki srca. "Lista se obračata vsak v svojo stran – eden levo, drugi desno –, a ostajata povezana v koreninah. Simbolizirata sožitje, sočutje in enotnost v različnosti, pa tudi dejstvo, da skupnost raste skupaj za dobro celotnega drevesa," so dodali.

Zelena barva pa po navedbah stranke pomeni novo življenje, rast in svež začetek, medtem ko vijoličasta simbolizira modrost, duhovno zrelost in vizijo prihodnosti. "Lipa, simbol mladike, barvi in ime izražajo idejo prenove, odgovorne rasti in enotnosti, ki so temelj za sodobno in povezano Slovenijo," so prepričani.

Stranka bo imela med uvajanjem novega imena pripis

Med uvajanjem novega imena stranke se bo ob imenu Prerod uporabljal pripis Stranka Vladimirja Prebiliča. Menijo, da to zagotavlja prepoznavnost in povezanost z voditeljem Prebiličem kot prvim imenom nove stranke.