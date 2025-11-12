V Gibanju Volt Slovenija, lokalni izpostavi panevropskega gibanja Volt, so začeli zbirati podpise za ustanovitev stranke. Med glavnimi programskimi izhodišči izpostavljajo evropsko integracijo, decentralizacijo in predvidljivost ter transparentnost v družbi. Napovedujejo tudi kandidaturo na prihodnjih parlamentarnih in lokalnih volitvah.

Gibanje nima povezave z dostavljalskim Woltom. "Namesto sendvičev bomo v parlament dostavljali sveže politične ideje, ki bodo pragmatične, progresivne in proevropske," je na današnji novinarski konferenci poudaril ustanovni član Borja Ranzinger. Kot je dejal, Volt ni navadna stranka. Gre za evropsko gibanje, ki je nastalo leta 2017 kot odgovor na brexit, njihov cilj pa je povezovanje "in ne razdvajanje evropskih držav in državljanov".

Gibanje na ravni Evrope združuje več kot 35 tisoč članov, velike načrte imajo tudi v Sloveniji, kjer so začeli zbirati podpise za ustanovitev stranke. Zdaj imajo približno 30 ustanovnih članov, med njimi so študentje, delavci in podjetniki.

"Političnih veteranov v naši stranki ne boste našli"

Gibanje nima povezave z dostavljalskim Woltom. "Namesto sendvičev bomo v parlament dostavljali sveže politične ideje, ki bodo pragmatične, progresivne in proevropske," je poudaril ustanovni član Borja Ranzinger. Foto: STA "Čeprav smo veliki oboževalci recikliranja, v naši stranki ne boste našli političnih veteranov, ki so že štirikrat menjali svoje barve. Iščemo ljudi, ki jih bo politika šele navdušila," je poudaril Ranzinger. Prepričani so namreč, da je treba v politiko pripeljati novo generacijo ljudi, "ki lahko razmišljajo in delajo onkraj evropskih meja in v Slovenijo prinesejo najboljše ideje iz vse Evrope".

Kot ugotavljajo, ima Slovenija ogromen potencial v znanosti, podjetništvu in športu. "Samo v politiki še malo držimo ročno zavoro in imamo še kar nekaj prostora za izboljšavo," je poudaril Ranzinger. Po drugi strani postaja svet vedno bolj nevaren, sooča se z dvigom ekstremizma in podnebno krizo, je dodal. "Vse te izzive lahko rešimo zgolj, če sodelujemo kot močna, povezana in demokratična Evropska unija – in za to obstaja Volt kot nova stranka," je dodal Ranzinger. Napovedal je tudi kandidaturo na prihodnjih parlamentarnih in lokalnih volitvah.

Decentralizacija zdravstva, lažja gradnja stanovanj in obdavčitev praznih

"Slovenijo želimo postaviti na vrh evropske znanosti z lastnim sistemom za financiranje raziskovalnih projektov za daljše obdobje kot do zdaj," je med drugim poudaril Bitenc. Foto: STA Med glavnimi programskimi idejami izpostavljajo evropsko integracijo, decentralizacijo in zaupanje, predvidljivost ter transparentnost v družbi. "V Evropi je treba ustvariti ekosistem, v katerem bodo podjetja, še zlasti zagonska, lahko uspevala tako v Sloveniji kot tudi zunaj nje. Zato potrebujemo enotni evropski trg s skupnimi pravili namesto 27 parcialnih režimov," je poudaril Matic Bitenc.

V gibanju po njegovih besedah želijo prispevati h krepitvi neodvisnih obrambnih zmogljivosti EU in krepitvi vpliva Slovenije na tem področju. Zavzemajo se tudi za ustanovitev regij, ki bi prevzele del pristojnosti občin, in decentralizacijo, saj postaja Ljubljana ozko grlo celostnega razvoja Slovenije.

Med cilji izpostavljajo še decentralizacijo zdravstva, prenovo digitalnih storitev, lažjo gradnjo stanovanj in obdavčitev praznih, pa tudi znižanje obdavčitve dohodkov in zmanjšanje deleža zaposlenih, ki prejemajo minimalno plačo, z zvišanjem produktivnosti prek uporabe tehnologij in izobraževanja. "Slovenijo želimo postaviti na vrh evropske znanosti z lastnim sistemom za financiranje raziskovalnih projektov za daljše obdobje kot do zdaj," je med drugim poudaril Bitenc.