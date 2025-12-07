Nemška stranka Zavezništvo Sahre Wagenknecht (BSW) se je na sobotnem kongresu preimenovala v Zavezništvo za socialno pravičnost in gospodarsko razumnost. Novo ime bo stopilo v veljavo oktobra naslednje leto. Na kongresu so prav tako izvolili novo vodstvo stranke, ki jo je do sedaj vodila Sahra Wagenknecht, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Stranko BSW je leta 2024 ustanovila političarka in dosedanja vodja stranke Sahra Wagenknecht po tem, ko se je odcepila od stranke Die Linke. Stranka je prve uspehe dosegla na evropskih volitvah in deželnih volitvah leta 2024 v Turingiji, Brandenburgu in Saški. Je tudi del vladne koalicije v vzhodnih deželah Brandenburg in Turingija.

Člani BSW so na sobotnem kongresu za novi vodji stranke izvolili dosedanjo sopredsednico stranke Amiro Mohamed Ali in evropskega poslanca Fabia De Masija. Ta se je na kongresu stranke med drugim zavzel za to, da se v pogajanja o premirju v Ukrajini vključi ponovni uvoz energentov iz Rusije. S tem bi se po njegovem mnenju Evropejci lahko ponovno vrnili za pogajalsko mizo.

BSW združuje sicer levičarske gospodarske politike z nacionalističnimi in protimigrantskimi stališči ter ima proruske težnje. Stranka se je pozicionirala kot populistična alternativa tradicionalnim nemškim strankam, navaja DPA.

Ustanoviteljica stranke Sahra Wagenknecht je dejala, da je stranka trenutno v najtežji fazi od ustanovitve leta 2024. Foto: Guliverimage Ustanoviteljica stranke Wagenknecht je v nagovoru na sobotnem kongresu še dejala, da je stranka trenutno v najtežji fazi od ustanovitve. Dodala je, da je BSW nepogrešljiva na nemški politični sceni. "Smo edina politična sila, ki se resnično in dosledno upira poti, ki so jo ubrale druge stranke," je dejala.