Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Nedelja,
7. 12. 2025,
14.58

Osveženo pred

49 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Die Linke Sahra Wagenknecht Zavezništvo za socialno pravičnost in gospodarsko razumnost Zavezništvo Sahre Wagenknecht (BSW) Stranka Nemčija Amira Mohamed Ali Fabio De Masi

Nedelja, 7. 12. 2025, 14.58

49 minut

Nemška stranka BSW z novim vodstvom in imenom

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Amira Mohamed Ali in Fabio De Masi | Nemško politično stranko Zavezništvo za socialno pravičnost in gospodarsko razumnost, ki jo bosta odslej vodila Amira Mohamed Ali in Fabio De Masi, združuje levičarske gospodarske politike z nacionalističnimi in protimigrantskimi stališči ter ima proruske težnje. Stranka se je pozicionirala kot populistična alternativa tradicionalnim nemškim strankam. | Foto Reuters

Nemško politično stranko Zavezništvo za socialno pravičnost in gospodarsko razumnost, ki jo bosta odslej vodila Amira Mohamed Ali in Fabio De Masi, združuje levičarske gospodarske politike z nacionalističnimi in protimigrantskimi stališči ter ima proruske težnje. Stranka se je pozicionirala kot populistična alternativa tradicionalnim nemškim strankam.

Foto: Reuters

Nemška stranka Zavezništvo Sahre Wagenknecht (BSW) se je na sobotnem kongresu preimenovala v Zavezništvo za socialno pravičnost in gospodarsko razumnost. Novo ime bo stopilo v veljavo oktobra naslednje leto. Na kongresu so prav tako izvolili novo vodstvo stranke, ki jo je do sedaj vodila Sahra Wagenknecht, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Stranko BSW je leta 2024 ustanovila političarka in dosedanja vodja stranke Sahra Wagenknecht po tem, ko se je odcepila od stranke Die Linke. Stranka je prve uspehe dosegla na evropskih volitvah in deželnih volitvah leta 2024 v Turingiji, Brandenburgu in Saški. Je tudi del vladne koalicije v vzhodnih deželah Brandenburg in Turingija.

Člani BSW so na sobotnem kongresu za novi vodji stranke izvolili dosedanjo sopredsednico stranke Amiro Mohamed Ali in evropskega poslanca Fabia De Masija. Ta se je na kongresu stranke med drugim zavzel za to, da se v pogajanja o premirju v Ukrajini vključi ponovni uvoz energentov iz Rusije. S tem bi se po njegovem mnenju Evropejci lahko ponovno vrnili za pogajalsko mizo.

Friedrich Merz, Olaf Scholz, Robert Habeck in Alice Weidel
Novice Ali Evropi grozi politični potres?

BSW združuje sicer levičarske gospodarske politike z nacionalističnimi in protimigrantskimi stališči ter ima proruske težnje. Stranka se je pozicionirala kot populistična alternativa tradicionalnim nemškim strankam, navaja DPA.

Ustanoviteljica stranke Sahra Wagenknecht je dejala, da je stranka trenutno v najtežji fazi od ustanovitve leta 2024. | Foto: Guliverimage Ustanoviteljica stranke Sahra Wagenknecht je dejala, da je stranka trenutno v najtežji fazi od ustanovitve leta 2024. Foto: Guliverimage Ustanoviteljica stranke Wagenknecht je v nagovoru na sobotnem kongresu še dejala, da je stranka trenutno v najtežji fazi od ustanovitve. Dodala je, da je BSW nepogrešljiva na nemški politični sceni. "Smo edina politična sila, ki se resnično in dosledno upira poti, ki so jo ubrale druge stranke," je dejala.

Sahra Wagenknecht
Novice Na robu preživetja: "Sovražijo nas"
Alice Weidel
Novice Prepoved AfD: to bi bili zmagovalci
Die Linke Sahra Wagenknecht Zavezništvo za socialno pravičnost in gospodarsko razumnost Zavezništvo Sahre Wagenknecht (BSW) Stranka Nemčija Amira Mohamed Ali Fabio De Masi
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.