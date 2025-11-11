V Belgiji nova skrajno desna stranka poimenovana po Trumpu

V Belgiji je na skrajni desnici nastala nova stranka, ki je navdih za svoje ime poiskala pri ameriškem predsedniku. "Donald Trump je najboljši simbol populizma. Neposredno uteleša to, za kar se zavzemamo," je povedal ustanovitelj stranke TRUMP Salvatore Nicotra.

Ime frankofonske stranke je pravzaprav akronim za njen celoten naziv Tous Reunis pour l'Union des Mouvements Populistes (Vsi združeni za unijo populističnih gibanj). Gre za naslednico danes že razpuščene skrajno desne valonske stranke Chez nous (Pri nas) in Belgijske nacionalne fronte (NF), ki jo je nekdaj vodil Nicotra.

V nasprotju s flamsko stranko Vlaams Belang, največjo skrajno desno stranko v državi, TRUMP ne zagovarja separatizma, je v ponedeljek Nicotra dejal za lokalni medij BRUZZ, ki ga povzema bruseljski portal Politico.

Kot je dodal, namerava stranka nastopiti tako na volitvah na zvezni ravni kot ne volitvah v Evropski parlament leta 2029. Ne izključuje niti kandidiranja na lokalnih volitvah.

"Smo desna populistična stranka s socialnim nagnjenjem," je še dejal Nicotra, ki je od leta 1994 do leta 2000 služil kot občinski svetnik v enem od okrožij Bruslja.

Uradno bodo ustanovitev stranke obeležili 30. novembra, še piše Politico.