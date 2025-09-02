Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

D.K., STA

Francoska skrajna desnica po pogovorih s premierjem vztraja pri predčasnih volitvah

Marine Le Pen in Jordan Bardella | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Zadnji pogovori med francosko skrajno desnico in premierjem Francoisom Bayroujem glede kompromisa o proračunu niso prinesli preboja, so danes sporočili njeni voditelji. S tem se povečuje možnost, da bo Bayrou prihodnji teden izgubil glasovanje o zaupnici njegovi vladi, ki jo je napovedal zaradi nestrinjanja s predlogi o proračunskih rezih.

Vodja poslanske skupine Nacionalnega zbora (RN) Marine Le Pen in njena desna roka, voditelj RN Jordan Bardella, sta po današnjih posvetovanjih s premierjem Francoisom Bayroujem pred ponedeljkovim glasovanjem o zaupnici pozvala k razpustitvi parlamenta in predčasnim volitvam, da bi končali večmesečni zastoj glede proračuna.

Bardella je po pogovorih povedal, da "se čudež ni zgodil" in da to srečanje ne bo spremenilo mnenja Nacionalnega zbora. "Prej ko se vrnemo na volišča, prej bo Francija imela proračun," je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Bardella je bil kritičen do po njegovem zgrešene javne porabe v proračunu, pri čemer je opozoril na pretirane stroške priseljevanja, povečanje francoskega prispevka v proračun EU ter na pomanjkljiv boj proti davčnim in socialnim goljufijam.

Analitiki napovedujejo padec vlade

Po pričakovanjih analitikov bosta premier Bayrou in njegova vlada v ponedeljek padla po le nekaj več kot pol leta vladanja, saj tako skrajno desne kot leve stranke obljubljajo, da bodo glasovale proti manjšinski vladi.

Predsednik Emmanuel Macron se bo nato moral odločiti, ali bo ponovno imenoval Bayrouja, izbral novega premierja, ki bi bil sedmi predsednik vlade za časa njegovega predsedovanja, ali pa bo razpisal predčasne volitve.

Macron bi lahko tudi odstopil, k čemur poziva skrajna levica, vendar je to možnost že večkrat izključil.

Bayrou je glasovanje o zaupnici njegovi vladi napovedal zaradi nestrinjanja z napovedanimi drastičnimi proračunskimi rezi, ki naj bi znašali skoraj 44 milijard evrov.

Bayroujeva vlada za nepriljubljene, a po njeni oceni nujne proračunske ukrepe potrebuje podporo opozicijskih strank, vendar jim nasprotujeta tako RN, ki ima v parlamentu največje število sedežev, kot leva opozicija na čelu z Nepokorno Francijo (LFI).

