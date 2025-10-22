Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ka. N.

Sreda,
22. 10. 2025,
7.35

21 minut

evropski poslanec Stranka Vesna Vladimir Prebilič

Sreda, 22. 10. 2025, 7.35

21 minut

Vesna se distancira od Prebiliča: "Naj razmisli o vračilu mandata evropskega poslanca"

Ka. N.

Vladimir Prebilič | Foto Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

Po tem, ko je evropski poslanec Vladimir Prebilič napovedal ustanovitev nove politične stranke, se je od njega javno distancirala stranka Vesna, na katere listi je bil izvoljen na junijskih evropskih volitvah. V Vesni so poudarili, da Prebiličeva odločitev pomeni "jasen odmik od skupnega programa in vrednot, ki jih zastopamo kot zelena politična sila". Pozvali so ga, naj vrne poslanski mandat.

"Politična integriteta zahteva, da so odločitve in nameni jasni ter transparentni, zlasti glede tega, kdo zastopa katere vrednote. Volivci so dr. Prebiliča podprli kot kandidata Vesne – zelene stranke na podlagi specifičnega političnega programa in vrednot," so zapisali v izjavi za javnost.

Po mnenju Vesne ustanovitev nove politične stranke zahteva jasno ločitev odgovornosti in pravic, da volivci vedo, kdo dejansko zastopa njihove interese. Ob tem so poudarili, da v Vesni pozdravljajo ustanavljanje novih političnih pobud, saj pluralnost bogati demokratični sistem, vendar hkrati pričakujejo odgovornost do volivcev.

Poziv k razmisleku o vračilu mandata

V Vesni so ob tem dodali, da Prebiličevo nadaljnje delovanje temelji na samostojnih odločitvah in različnih političnih usmeritvah, zato zanj stranka ne more več nositi politične in programske odgovornosti. V duhu politične integritete pa menijo, da bi bilo primerno, da Prebilič razmisli o vračilu mandata evropskega poslanca, saj je bil izvoljen kot kandidat Vesne in član Evropske zelene stranke.

Prebilič: Če odstopim, grem na zavod

Prebilič se je na pozive že odzval. Kot je dejal prejšnji teden, ne namerava odstopiti, dokler se ne pojavi nezdružljivost mandatov. "Če odstopim kot evropski poslanec, potem moram iti na zavod za zaposlovanje, ker druge službe nimam. Odstopil bom v trenutku, ko se bo zgodila nezdružljivost mandatov. Takrat bo tudi stranka Vesna pridobila ta mandat in ga na koncu tudi kapitalizirala," je povedal.

Na evropskih volitvah junija letos je Prebilič prejel 52.541 preferenčnih glasov, kar predstavlja skoraj 74 odstotkov vseh glasov, oddanih za listo Vesne. Brez njegove podpore Vesna ne bi dosegla praga za en poslanski sedež v Evropskem parlamentu.

Prednosti evropskega stolčka

Poleg dobre plače in številnih ugodnosti, ki jih prinaša funkcija evropskega poslanca, ima Prebilič tudi status predstavnika parlamentarne stranke, kar mu omogoča nastope v soočenjih na nacionalni televiziji. Tako bo lahko v prihodnjih volilnih razpravah nastopal tudi ob Robertu Golobu in Janezu Janši, kar mu daje dodatno politično prepoznavnost v obdobju pred ustanovitvijo nove stranke.

Izjava stranke VESNA. Vladimir Prebilič
