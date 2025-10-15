Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Sreda,
15. 10. 2025,
6.45

Osveženo pred

12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Prerod Stranka Vladimir Prebilič

Sreda, 15. 10. 2025, 6.45

12 minut

Prebilič bo v Kočevju ustanovil politično stranko Prerod

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Vladimir Prebilič | Prebiličeva stranka se bo imenovala Prerod. | Foto Bojan Puhek

Prebiličeva stranka se bo imenovala Prerod.

Foto: Bojan Puhek

Dolgoletni župan in aktualni evropski poslanec Vladimir Prebilič bo s somišljeniki zvečer v domačem Kočevju ustanovil politično stranko Prerod. Na ustanovnem kongresu bodo ob predsedniku nove levosredinske stranke volili tudi člane drugih organov ter potrjevali temeljni program, v katerem predstavljajo vizijo moderne, solidarne in varne Slovenije.

Ustanovni kongres bo pričakovano zaznamovalo konstituiranje nove stranke. Zbrani bodo tako potrdili ime, grafično podobno in statut stranke.

Ob predsedniku stranke bodo volili še člane sveta stranke, izvršnega in nadzornega odbora. Generalnega sekretarja stranke in do tri podpredsednike pa na predlog predsednika stranke po predlogu statuta imenuje svet stranke.

Kdo bo sodeloval s Prebiličem? 

Za prvo funkcijo bo Prebilič predlagal dolgoletnega politika Braneta Golubovića, na eno izmed podpredsedniških mest pa nekdanjega evropskega poslanca Klemna Grošlja.

Zbrani v Kočevju bodo predstavili in potrdili tudi temeljno programsko listino, ki bo "kompas, identiteta in DNK" stranke, izhaja iz njenega osnutka. V njej predstavljajo vizijo moderne, solidarne in varne Slovenije, ki so jo strnili v pet temeljnih stebrov: varnost, zdravstvo, skupnost, gospodarstvo in znanje.

V temeljnem programu se nova politična stranka predstavlja kot levosredinska stranka, koncept katere temelji na "zavrnitvi logike dveh polov". "Ne želimo biti ena od strani istega kovanca, katerega vrednost temelji na večnem sporu," so zapisali v Prebiličevi ekipi. Temeljni program bo sicer tudi osnova za volilni program, ki ga bo v naslednjih tednih ob delu na terenu pripravljala projekta skupina.

Vladimir Prebilič
Novice Znano je, kako se bo imenovala stranka Vladimirja Prebiliča
Janez Janša, Robert Golob
Novice Jesenski politični prostor v dvoboju Goloba in Janše
Prebilič božičnice
Novice Prebilič in božičnica: pogled iz bruseljske udobnosti
Vladimir Prebilič
Novice Vladimir Prebilič posmehljivo o uvedbi obveznih božičnic
Prerod Stranka Vladimir Prebilič
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.